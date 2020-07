Enken kæmper økonomisk efter Master Fatmans død

Da den kendte musiker og dj Morten Lindberg, for mange bedst kendt som Master Fatman, døde i marts 2019 som blot 53-årig, efterlod han sin kone, Herminia, og deres fire fælles børn i dyb sorg.

Ved siden af sorgen må Herminia Lindberg også kæmpe for at få enderne til at mødes.

Det fortæller hun i et stort interview med magasinet Femina.

- Det er selvfølgelig lidt af en udfordring at være alenemor med fire børn uden nogen særlig indkomst. SU er det, der gør, at vi overlever. Jeg må regne på tingene, så der ikke går en krone til spilde. I øjeblikket fokuserer jeg på husleje og mad. Mere dækker børnepenge og SU'en ikke. Vi kan ikke sige 'Lad os tage derhen og gøre det og det'. Vi går på legepladserne og satser på de gratis ting, siger hun til Femina.

Herminia Lindberg ved Morten Lindbergs begravelsesoptog. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få et interview med Herminia Lindberg de seneste måneder, men til Femina fortæller hun, at det først er nu, hun er klar til at tale om den mand, hun mistede.

Solgte pladesamlingen

Herminia Lindberg fortæller til Femina, at hun ofte har oplevet, at folk omkring hende har troet, at hun var godt stillet økonomisk, fordi Morten Lindberg var berømt.

Men selvom han aldrig gik arbejdsløs, havde han hverken tænkt på pensionsopsparing eller på at lægge lidt til side.

Derfor har Herminia Lindberg blandt andet været nødt til at sælge hans pladesamling for at få råd til bleer til børnene, fortæller hun.

38-årige Herminia Lindberg, hvis fulde navn er Herminia Vicente Mabunda Lindberg, mødte Morten Lindberg i Mozambique i 2008, hvor hun er fra.

I 2010 blev de gift, og i 2011 blev de forældre til deres ældste datter, Sol. De blev desuden sammen forældre til sønnen Vicinius i 2015 og tvillingerne Heaven og River i 2018.

Morten Lindberg var desuden far til sønnen Wilhelm fra et tidligere forhold.