Enormt fremmøde ved Bennys bisættelse

Benny Andersen blev torsdag eftermiddag bisat fra Sorgenfri Kirke nord for København, og en del kendte - heriblandt Bennys mangeårige musikalske legekammerat og nære ven Povl Dissing - mødte op i rigtig god tid, hvilket viste sig at være en rigtig fornuftig idé.

Johannes Møllehave til sin vens bisættelse. Foto: Mogens Flindt

Multikunstneren viste sig nemlig at være ligeså populær i døden som i livet, og allerede lidt efter 13.00 var der mødt flere end 50 personer frem for at være med til bisættelsen, der gik i gang 14.00 og varede cirka en time. Herefter gik det hurtigt.

Massivt fremmøde ved Benny Andersens bisættelse. Foto: Mogens Flindt

Benny Andersens enke - juristen Elisabeth Ehmer - ankom til kirken cirka 13.20 og blev - naturligt nok - lukket ind som den første. Cirka 20 minutter senere ankom 'Matador'-forfatteren Lise Nørgaard.

Lise Nørgaard på pletten. Foto: Mogens Flindt

Povl Dissing på plads ved Sorgenfri Kirke. Foto: Mogens Flindt

Dissing efter dødsfald: Jeg er lidt i chok

Blandt andre kendte, der var mødt frem for at sige et sidste farvel, var musikerne Eddie Skoller, Erik Grip, tidligere minister og forfatter Per Stig Møller, journalist og forfatter Karen Thisted, Johannes Møllehave og sangeren Dodo.

Benny Andersens steddatter Marie Bramsen. Foto: Mogens Flindt

I kirken - hvor Benny Andersens udødelige musik blev spillet - var den hvide kiste udsmykket med blomster og børnetegninger.

På kisten lå desuden den hædersbevisning, som Benny Andersen blev tildelt af dronningen, da han blev slået til ridder.

Det var sognepræst Søren Hermansen, der stod for bisættelsen i Sorgenfri Kirke, en moderne kirke opført i 1966 med udsigt til Lyngby Sø.

Karen Thisted til Benny Andersens bisættelse. Foto: Mogens Flindt

Snøvsens far, Benny Andersen, afgik ved døden i hjemmet i Sorgenfri klokken 13.15 torsdag 16. august. Han blev født 7. november 1929 i Vangede og nåede dermed at opleve 88 somre.

Musikerne Eddie Skoller og Povl Dissing ved Benny Andersens bisættelse. Foto: Mogens Flindt

Hans enke - juristen Elisabeth Ehmer - fortalte efterfølgende, at Benny sov stille ind i sit hjem, og at han ikke havde været syg.

Hun fortalte desuden, at blev båret ud af hjemmet i Sorgenfri i en kiste, og at han var iført sit spillemandstøj, havde sin gode pude under sig, og at kisten var dekoreret med blomster fra haven.

Per Stig Møller til Benny Andersens bisættelse. Foto: Mogens Flindt

- I de sidste måneder har jeg passet og plejet ham, men han har været nøjagtig, som han altid har været. Positiv og glad. Jeg har ligget ved hans side i sengen og holdt om hans hånd de sidste par dage. Jeg har spurgt ham, om han var bange, men det var han ikke, sagde Elisabeth Ehmer til B.T.

Benny Andersen med sin elskede Elisabeth Ehmer. Foto: Linda Johansen

På forhånd havde Benny Andersen meddelt, at han ikke ønskede en overflod af dyre blomsterbuketter i kirken. Han ville nemlig hellere have, at folk skulle bruge pengene på at hjælpe udsatte børn i Danmark.

Det fremgår af dødsannoncen, der blev indrykket i Politiken tirsdag 21. august.

'I stedet for evt. blomster kan man betænke Benny Andersen Prisen. Beløbet går udelukkende til udsatte børn. Spar Nord 9280 - 4575631792 mrk. 'Snøvsen''.

Benny Andersens ord lever videre. Foto: Thomas Wilmann

Gennem sin karriere viste Benny Andersen, at han mestrede det danske sprog på en underfundig måde, hvor han kombinerede ordspil med humor, skæve synsvinkler og stikpiller til danskerne.

Benny Andersens debutsamling 'Den musikalske ål' blev godt modtaget af anmelderne i 1960.

Hans 'Samlede digte 1960 – 1996' slog alle rekorder for lyrik og er solgt i flere end 130.000 eksemplarer.

Snøvsen

I sin lange og produktive karriere udgav han både digtsamlinger, noveller, romaner, essays og børnebøger. Blandt andet bøgerne om Snøvsen. Han har endvidere skrevet tv- og teaterdramatik.

Musikalsk var han kendt sit mangeårige parløb med Poul Dissing med hvem han udgav en række album med selvskrevne viser, heriblandt 'Oven visse vande' (1981), 'Hymner og ukrudt' (1984) og 'Over adskillige grænser' (1988), og de to turnerede flittigt med deres sange.

BLÅ BOG: Benny Andersen - Danmarks nationaldigter Den folkekære forfatter Benny Andersen er afgået ved døden. Han huskes for sine digte og noveller. Navn: Benny Andersen. Alder: 88 år. Fødested: Vangede, 1929. Nationalitet: Dansk. Uddannelse: Studentereksamen. Karriere: Forfatter, digter, lyriker. Civilstand: Gift med juristen Elisabeth Ehmer. Bopæl: Sorgenfri. Mange vil huske ham for børneserien 'Snøvsen' eller 'Svantes viser', som han turnerede rundt med sammen med vennen Povl Dissing. Benny Andersen er gennem årene blevet tildelt en lang række legater og hædersbevisninger, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1975, Modersmål-Prisen i 1985, Holberg-Medaljen 2001 og Blicherprisen 2003. Da Benny Andersen i 1999 fyldte 70 år, blev han hyldet foran Thorvaldsens Museum i København med et fakkeltog. Kun tre danske forfattere har opnået den ære. De andre er H.C. Andersen og Adam Öehlenschläger. I 2013 udkom han på kinesisk. Kilde: Ritzau

Svante

Mest kendt er han nok for 'Svantes viser' - om den svenske, halvfordrukne kyniker Svante - fra 1972, som de fleste danskere har taget til sig.

Det indeholdt en række viser, som han indspillede med Povl Dissing, hvilket blev både en kommerciel og kritikerrost succes.

Benny Andersen var i mange år gift med Cynthia Rosalina, mor til Tøsedrengene-sangeren Maria Bramsen. Cynthia var født på Barbados hvor parret i årevis tilbragte deres vintre.

Ved sin død var Benny Andersen gift med Elisabeth Ehmer.

