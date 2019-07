Er blevet far sammen med 11 år yngre kvinde

Jasper Ritz er blevet far for anden gang

Til hverdag udbreder han sig lige i øjeblikket om livet som far i podcasten 'Farmænd', som han er vært på sammen med kollegaen David Mandel.

Og nu er han selv blevet far for anden gang.

Det afslører 36-årige Jasper Ritz på sin Instagram-profil, hvor han har delt flere billeder af den lille ny, der har fået navnet Mona.

Datteren har han fået sammen med sin kæreste, den 25-årige designer Asta Bang.

Havde været kærester i fem måneder

Parret har kendt hinanden i et par år, men blev først kærester sidste år. De havde derfor kun været kærester i et par måneder, da de fandt ud af, at der var en lille ny på vej.

- Vi har ikke været kærester i så lang tid. Kun siden maj sidste år. Så vi kan nærmest fejre et-årsdag, når vi bliver forældre, har Jasper Ritz tidligere fortalt til Ekstra Bladet i forbindelse med nyheden om, at han skulle være far igen.

- Da vi fandt ud af det, havde vi lige lidt, der skulle tænkes over, men der var nogle energier og ting, der bare stod rigtig, så selvfølgelig skulle vi have det barn, fortalte Jasper Ritz i den forbindelse.

Vært og ergoterapeut

Jasper har tidligere været vært på programmet 'Menneskeforsøg' på DR3 sammen med kollegaen og veninden Petra Nagel.

Derudover har han - inden han kastede sin kærlighed på radiomediet - blandt andet været vært på TV2 Zulu-programmet 'Ups! Det er live'.

Men tv er ikke det eneste, Jasper Ritz kan finde ud af. Han er nemlig også uddannet ergoterapeut.

Ud over lille Mona har Jasper Ritz en datter fra et tidligere forhold.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jasper Ritz i forbindelse med familieforøgelsen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.