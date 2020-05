Er blevet kæreste med en kvinde

Den kendte sundhedsekspert Michelle Kristensen, der blandt andet er kendt fra 'Go' morgen Danmark', smiler ekstra stort for tiden.

Hun har nemlig fundet kærligheden.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun ligeledes fortæller, at det er en københavnsk kvinde ved navn Pernille, der har stjålet hendes hjerte, og at de har kendt hinanden i fem måneder.

Se også: Dansk sangerinde er blevet single

'Pernille (red.) kom pludselig dumpende ned fra himlen, som det fineste og dejligste menneske. Hun fylder mig med glæde, grin, gode (okay også virkelig dårlige!) jokes, kærlighed, og forsøger at opdrage mig til at blive mere kulturel. Jeg forsøger, at drysse lidt nordjyske gloser ind i hendes københavnske ordforråd, og det går faktisk ret godt, hvis jeg selv skal sige det', skriver hun blandt andet i opslaget.

Kom dumpende

Ifølge Michelle Kristensen opstod forelskelsen pludseligt, og i opslaget lægger hun ikke skjul på, at hun er meget lykkelig for, at Pernille er blevet en del af hendes liv.

'Kærligheden kan pludselig komme dumpende i nye afskygninger, og mens man mindst venter det. Det synes jeg er noget så fint og ikke mindst virkelig dejligt. Jeg er heldig', skriver hun.

Michelle Kristensen er blandt andet kendt som sundhedsekspert på 'Go' morgen Danmark'. Foto: Ivan Boll

Se også: Har taget svært valg: Dropper drømmebryllup

Under opslaget og den søde kærlighedserklæring vælter det ind med lykønskninger, blandt andre fra flere af Michelle Kristensens kendte venner og kolleger.

'Ja ja ja... Hvor jeg elsker elsker ALT ved det. Det er dagens bedste opdatering', skriver tv-vært Lisbeth Østergaard.

'Det dejligste opslag. Tillykke med kærligheden og jer', skriver forfatter Sara Blædel.

Mødtes til julefrokost

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Michelle Kristensen, at hun og Pernille danner par. Hun fortæller, at de to mødte hinanden til en julefrokost, og at de havde god kemi fra starten af.

- Hun er for det første virkelig klog, omsorgsfuld og sjov. Det er tre store værdier i min verden. Det er ret skønt at møde et menneske, som både kan få en til at grine og kan gøre én klogere på nye ting i livet og få ens øjne op for nye ting og viden i stedet for, at man hele tiden går rundt i sin egen lille osteklokke. Det tror jeg, alle kan nikke genkendende til, siger hun til Ekstra Bladet.

For Michelle Kristensen er det noget nyt at danne par med en kvinde, men hun byder den uforudsete kærlighed mere end velkommen.

- Jeg er blevet forelsket i et menneske, som jeg før er blevet. Denne gang er det en kvinde, og det er nyt for mig, men jeg synes, det er noget pjat at lade sig adskille fra et andet menneske, bare fordi det er af samme køn, siger hun og fortsætter:

- For det er jo ikke det, det handler om. Jeg forstår faktisk ikke, at man i Danmark stadig har så travlt med at skulle sætte et skilt i panden på folk om, at nu tilhører de den eller den seksualitet. Det handler om, at jeg har mødt et menneske, som gør mig glad, udfordrer mig, får mine øjne op for nye ting, giver mig tryghed og kærlighed, og som også kan sige, at nu skal jeg holde mund eller stoppe med at arbejde. For det er også ret sundt nogle gange at få at vide, siger Michelle Kristensen.

Mange reaktioner

Sundhedseksperten fortæller, at hun er blevet bombarderet med henvendelser på Instagram, siden hun afslørede, at hun og Pernille har fundet kærligheden.

- Vi er blevet overøset med kærlighed fra mine følgere på Instagram, efter jeg offentliggjorde det i går. Det gør mig meget glad. Folk er virkelig søde. Så lige nu er jeg egentlig mest rørt over, hvor søde folk derude er. Omvendt kommer det ikke bag på mig, da de støtter op om alt, jeg foretager mig. Må man gerne sige, at man har de sødeste og bedste følgere? Nu har jeg gjort det, siger hun med et smil.