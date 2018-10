Erik Brandt erkender: - Det er grimt at se på

Mode- og levemanden Erik Brandt er kendt som festens midtpunkt.

Men på et tidspunkt blev det for meget for den 74-årige, der gradvist har erkendt, at han har et problem med alkohol.

Vejen dertil er ikke uden problemer, og dem følger man i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet', hvor Brandt sammen med flere andre kendte ansigter - heriblandt modellen Oliver Bjerrehuus, komiker Thomas Wivel og den tidligere Shu-bi-dua-trommeslager Bosse Hall Christensen -forsøger at hjælpe hinanden med deres alkoholmisbrug.

Erik Brandt i selskab med modellen Oliver Bjerrehuus. Foto: DR

Nogle er længere i deres erkendelse af, at de har et problem, end andre, men alle er de hudløst ærlige om det tabubelagte emne.

- Jeg har jo gjort det, fordi jeg gerne vil hjælpe andre, slår Erik Brandt fast over for Ekstra Bladet inden premieren.

- Selvfølgelig er det grimt at se på. Det er grænseoverskridende at se på mange måder, for jeg udstiller virkelig mig selv, tilføjer han programmet, hvor han blandt andet nærmest tigger vennerne om et halvt glas hvidvin.

Det har taget lang tid for ham at erkende, at han er alkoholiker.

- Det er noget, der er svært at erkende, og det er også svært at se på tv. Jeg udleverer virkelig mig selv, men det virker også over for mig selv, for hvis jeg nogensinde får lyst til en drink igen, skal jeg bare trykke på knappen og se mig selv, konstaterer han om programmet, der bliver sendt første gang mandag aften.

Erik Brandt mistede sin elskede Margit i 2012, men hans to døtre, Emilie og Julie, glæder sig over, at han nu er tørlagt. Foto: Hanne Juul/All Over Press

På hans Facebook-profil har mange hyldet Brandt for at være åben om et tabubelagt emne, og det er han da også stolt over.

- Jeg synes selv, jeg er meget modig, men der er ingen, der har pisket mig til at gøre det. Det er noget, jeg gør af egen fri vilje for at hjælpe, siger han.

- Det er vel også noget, mange kan få gavn af ...?

- Ja, det var min tanke, og jeg har jo aldrig været bange for at stå frem, lyder det.

Siden programmet har han holdt sig helt ædru, forsikrer han.

- Ja ja. Jeg kommer heller aldrig til at drikke mere. Men det er ikke så nemt, for det er lidt af en sygdom, erkender han.

Første afsnit af 'Sidste omgang i Whiskybæltet' bliver sendt på DR1 mandag 8. oktober klokken 20.45.