Erik Brandt: - Han har været syg længe

Erik Brandt kendte Bent Fabricius-Bjerre gennem årtier.

Den 20 år yngre Brandt kom i Bent Fabricius-Bjerres hus i Vedbæk i sin ungdom. Siden plejede de venskabet særligt på tennisbanen, hvor de spillede double med Eddie Skoller og prins Henrik.

- Jeg holdt meget af ham. Han var en fantastisk, sød fyr hele vejen igennem, og jeg har lige skrevet med ham på sms for fire dage siden. Der sagde han ikke noget om, at han var dårlig. Han sagde, at han kom nok ikke til at spille tennis foreløbig, siger han.

Erik Brandt fortæller, at Bent Fabricius-Bjerre var ramt af kræft.

- Han har været syg længe. Det var noget kræft-historie. Jeg vil helst ikke uddybe det mere, men det gør mig sgu ondt. Det gør mig meget, meget ondt.

- Jeg er faktisk rigtig ked af det. Jeg mister efterhånden alle. Jeg mistede min kone, jeg mistede prins Henrik - og vi har spillet meget tennis med prins Henrik - og nu også Bent. Jeg kan fandeme ikke klare det mere.

- Jeg er rigtig ked af det, siger Erik Brandt.

- Det bedste minder var nok på tennisbanen ved Fredensborg Slot. Vi spillede fire gange om ugen. Der kunne han ikke spille tennis. Jeg lærte ham at spille tennis, siger Erik Brandt. Foto: Thomas Lekfeldt

Modeskaberen husker Bent Fabricius Bjerre som en 'rebel'.

- Han ville ikke være sagfører. Han ville lave musik. Han var genial. Ham kommer jeg fandeme til at savne ... Åh, Gud. Det er noget kludder, siger Erik Brandt.

Han fortsætter:

- Han var en, der gerne vil vinde. Vi spillede ofte også med Eddie Skoller - han snyder. Bent findes ikke bedre. Han lærte også min datter at spille klaver.

- Der var gang i hans kysseri indtil for nylig, hvis du forstår, hvad jeg mener.

- Han var en god og loyal ven, der altid kom til tiden.

- Jeg er sgu ked af det, siger en tydelig berørt Erik Brandt, før hans stemme knækker.