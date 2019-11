Erik Brandt taber million: Endelig lykkedes det

Erik Brandt plejer nok at være mand for at lave en god forretning.

Nu har den 76-årige modeskaber dog sat en million kroner til i en hushandel, der har været umådeligt længe undervejs.

Sammen med sin kone, Margit Brandt, købte Erik Brandt den stråtækte Morten Korch-gård på Møn tilbage i 2006 for at komme væk fra Københavns stress og jag.

Dengang gav modeparret 2.450.000 kroner for bindingsværk-idyllen. Allerede året efter forsøgte de første gang at komme af med ejendommen på 140 kvadratmeter - dengang med tydelig forventning om en gevinst.

Margit og Erik Brandt ville have 3.995.000 for gården, men efter knap et år måtte de sande, at der ikke var købere til boligen til den pris.

Siden er gården i Borre blevet forsøgt solgt flere gange. Først sjette gang blev lykkens gang for Erik Brandt, der krævede bare 1.400.000 kroner for ejendommen i seneste salgsannonce, og det er præcis det, gården nu er solgt til.

Tilbage i august skiftede Erik Brandt ejendomsmægler for at give salget endnu et forsøg. Den gang sagde han til Ekstra Bladet:

- Jeg skal bare af med den nu. Jeg kan ikke holde ud at være der. Stedet minder mig alt for meget om Margit.

Brandt blev enkemand i 2011, men han savner stadig sin kone.

- Jeg bliver simpelthen ked af det, når jeg er dernede. Gården står og forfalder. Sådan er det med huse, der ikke bor nogen i. De mister deres sjæl, sagde modemanden i sommer.

Erik Brandts gård hedder Klintely. Foto: Home Stege

Stuen på Erik Brandts gård. Foto: Home Stege

I forbindelse med den seneste prisnedsættelse skiftede Erik Brandt ejendomsmægler, og det var Home i Stege, der stod for salget til den meget fordelagtige pris.'Ejendommen trænger nemlig til et kærligt løft, hvilket også må siges at afspejles i prisen', stod der blandt andet i salgsmaterialet, hvor billederne afslørede, at gården i den grad trænger til at få et nyt tag.

Stilen er holdt i lyse og brunlige farver. Foto: Home Stege

Udsigten til at tabe penge på ejendommen tog Erik Brandt i sommer med ophøjet ro.

- Jeg har tjent rigtig mange penge på ejendomme gennem tiden i både Danmark, New York og på Bali, så sådan er det bare.

Gården er solgt pr. 1. november og de nye ejere overtager den 1. december.