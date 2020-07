Erik Münster er død

Den tidligere brevkasselæge Erik Münster er sovet stille ind mandag 27. juli, 90 år gammel.



Det bekræfter familien over for Ekstra Bladet.

- Vi synes, han var det flinkeste menneske. Altid sød og rar. Han var oprigtig interesseret i andre mennesker, og vi tror, at det er derfor, hans brevkasser blev så gode. Han var et følsomt menneske, men samtidig en gentleman-type, som var pænt klædt, og han var ordentlig, lyder det i en udtalelse fra familien.

- Han bar ikke ikke følelserne på tøjet. Han havde en evne til at connecte med andre mennesker. Han var en rigtig god ven af det danske sprog. Det er imponerende, hvordan han gennem skrift kunne være så nærværende og humoristisk og oprigtig, men samtidig seriøs og med en dyb faglighed, lyder det videre.

Ifølge familien var Erik Münster meget arbejdssom, og han var stolt af sit fag.

- Han glemte aldrig, hvor han kom fra. Han glemte aldrig sine rødder. Han havde små kår og blev ved med at huske på, at man ikke skal tage noget for givet. Han arbejdede hårdt. Han var meget flittig og meget arbejdsom. Man skal gøre sig umage. Vi håber, han kan være en inspiration for andre, lyder det fra familien.

Erik Münster sov stille ind mandag, og dermed fik han ifølge familien det helt, som han ønskede.

- Han har sagt, at man ikke skal være bange for at dø. Det var han ikke selv. Hans største ønske var, at han kunne sove stille ind, og det fik han på den måde, han ønskede. Så det er vi glade for.

Har fået pris opkaldt efter sig Münster-prisen er en årlig pris, som journalisterne på Ekstra Bladet giver til hinanden. Prisen er opkaldt efter Erik Münster, som i mange år var tilknyttet Ekstra Bladet. Prisen uddeles af medarbejderne på Ekstra Bladet til en kollega, der har gjort sig gældende enten i spalterne eller som en god kollega.

Stor erfaring med brevkasser

Erik Münster er mest kendt for at være skribenten bag flere bøger og lægebrevkasser i mange danske og nordiske aviser og ugeblade. I 1958 blev Erik Münster cand.med, og han blev senere speciallæge i øre- næse- og halssygdomme.

Erik Münster blev som læge en first mover i at udføre lægebrevkassekunsten og blev på mange måder hele Danmarks familielæge, hvor han skrev lægespalter i diverse aviser og ugeblade.

Her ses Erik Münster i sit virke som læge. Polfoto

Siden 1950'erne har Münster haft en omfattende virksomhed som skribent og brevkasseredaktør ved en række danske og udenlandske ugeblade. Blandt andet havde han en spalte om sex og samliv i Ekstra Bladet og en brevkasse i ugebladet Familie Journal.

Erik Münster var desuden i rollen som Dr. Monster et hyppigt indslag i Politiken under satirespalten 'At tænke sig', og i mange danske hjem stod Peter Asschenfeldts Lægeleksikon, hvor Erik Münster gav danskerne en basal viden om mange sygdomme og tilstande.

I 1992 modtog Münster Ekstra Bladets mest fornemme udmærkelse for sit journalistiske arbejde, Victor-prisen.

Her fik Erik Münster overrakt Årets Victor af tidligere chefredaktør Sven Ove Gade. Foto: Jens Dresling

Blandt sine bedrifter nåede Münster også at få sin egen fanklub i Norge, der kaldes 'Doktor Münsters medisinske samfunn, avdeling Bergen'.

Münster efterlader sig hustruen gennem 58 år, Elly, samt børnene, Henrik og Charlotte, og fem børnebørn.