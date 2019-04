Erling Jensen fra Cartoons er gået bort: Blev kun 50 år

Erling Kølner Jensen, der var kendt som guitarist i bandet Cartoons, er død. Han blev 50 år.

Det bekræfter hans bandkollega Martin Østengaard over for Ekstra Bladet.

Han ønsker af hensyn til familien ikke at oplyse, hvad Jensen fejlede, men fortæller, at han havde været syg gennem længere tid.

- Det er jo rædselsfuldt! Og det er jo oven i købet nummer to fra det orkester, så det er både ubegribeligt og uvirkeligt og enormt trist, fortæller han.

Martin Østengaard har spillet sammen med Erling Kølner Jensen, der i Cartoons gik under navnet 'Shooter', i 30 år.

- Hvordan vil du huske ham?

- Som et fantastisk levende menneske - meget levende og med appetit på livet. Og som en rigtig dygtig musiker, slår han fast.

Kølner Jensen efterlader sig en datter på 20 år.

Mistede sangerinde

Cartoons startede den farverige karriere tilbage i 1999, hvor de hurtigt blev kendt med sange som 'Witch Doctor' og 'DooDah'.

De har solgt over to millioner plader, hvilket gør dem til et af de bedst sælgende danske bands.

Det populære band genopstod til 'Vi elsker 90'erne' sidste sommer, hvor de gav koncerter landet over. Her optrådte bandet uden deres tidligere bandmedlem Karina Jensen, der tabte kampen til kræften i 2016.

Karina Jensen, der havde navnet 'Boop' i bandet, havde kæmpet med sygdommen siden 2012.

Udover Martin Østengaard tæller bandet nu Jesper Dukholt, Dave Stevens og Natasja Skov.

