Et år efter blodprop i hjernen: Stadig meget træt og svimmel

Helle Hertz var sidste sommer på vej til sommerhuset sammen med sønnen Nicolas Bro. Pludselig råbte Nicolas: ’Mor du kører over i den forkerte side’, og så hev han i rettet.

– Det kunne være gået galt, for der kom et færgetræk imod os, og da jeg forsøgte at køre ind til siden, kørte jeg mod den forkerte side. Jeg var virkelig konfus. Og da min datter så mig, kunne hun fortælle, at min mund hang i den ene side. Hold da op hvor blev jeg forskrækket, og det gjorde mine børn også.

Datteren Laura Bro måtte fortælle Helle Hertz, at hendes mund hang i den ene side. Foto: Henning Hjorth

Den nu 77-årige skuespiller mistede kortvarigt følesansen og evnen til at formulere sig. Hun vidste, hvad hun ville sige, men der kom ikke noget ud – og slet ikke det rigtige. Det var meget skræmmende – ikke mindst for en skuespiller.

Uden varsel

– Heldigvis var det kun en lille blodprop i hjernen, så de værste virkninger fortog sig efter 24 timer. Jeg fik mit sprog igen – selv om jeg stadig søger lidt efter ordene. I dag er det mest chokket over sådan at blive ramt af en sygdom uden varsel, og så det faktum at jeg her et år efter stadig er svimmel og går og falder. For tiden frekventerer jeg en faldklinik for at blive udredt og få hjælp – f.eks. har jeg søgt kommunen om en trehjulet cykel.

Helle Hertz havde fået et meget højt blodtryk sidste år, hvilket nok var en af forklaringerne på blodproppen. Men det og meget andet er der taget hånd om nu.

Nicolas Bro sad ved siden af sin mor i bilen, da hun blev ramt af sin blodprop i hjernen. Foto: Kristine Havemann/C More

– Efter blodproppen måtte jeg ikke køre bil i et halvt år, og det var nok meget godt, for det var lige efter, at jeg begyndte at falde. Mit første fald var alvorligt, fordi jeg smadrede hele venstre side af ansigtet.

Angst

– Der er sådan flere småting, som måske er mén – måske ikke. De opstod i hvert fald efter min blodprop i hjernen, så det er ikke kun kommet, fordi jeg er et gammelt fjols, griner Helle Hertz.

Hun understreger, at hun stadig er meget træt, og at hun hele det seneste år har sovet meget.

– Sygdommen har også skabt angst – og angst tærer helt utroligt. Derfor skal man virkelig tage en blodprop i hjernen alvorligt – selv om det bare er en lille én som min. Man skal rette sig efter de behandlings- og genoptræningsanvisninger, man får. Selv synes jeg, at alt er blevet rimelig normalt igen – også selv om jeg nok ender med at køre trehjulet cykel. Og så er jeg glad for, at jeg har mine børn så tæt omkring mig, så jeg ikke behøver at være bange for at være alene, smiler hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De fik også en bloldprop i hjernen

Sanne Salomonsen fik en blodprop i hjernen i 2006. Foto: Finn Frandsen

Sanne Salomonsen:

I 2006 blev hun ramt en blodprop i hjernen og fik efterfølgende et epileptisk anfald samt en depression, der lammede hende i ti måneder. I dag lever hun med et skjult handikap: en mærkelig fornemmelse i venstre ben og tæerne. Derudover har hun svært ved at gå ned ad trapper.

Anders Langballe fik et slagtilfælde i 2018. Foto: Linda Johansen

Anders Langballe:

Den tidligere politiske redaktør på TV2 og nuværende kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer (DH) fik to blodpropper i hjernen i november 2018. Siden stødte der epilepsi til, og det gjorde ham ukampdygtig i mange måneder. I dag er han i job igen, men han må stadig tage den med ro.

Karsten Ree blev ramt af blodproppen i hjernen i 2014. Foto: Linda Johansen

Karsten Ree:

I 2014 blev Karsten Ree ramt af en blodprop i hjernen midt om natten. Han var 68 år på det tidspunkt, og han vidste godt, at han havde levet livet i overhalingsbanen – som så mange andre forretningsmænd. Selv mener han, at han er slidt op, fordi der efterfølgende er stød flere sygdomme til: blærekræft, ny hofte og senest en nethindeløsning, der risikerer at gøre ham blind på højre øje.

Michael Bundesen fik et slagtilfælde i 2011. Foto: Privatfoto

Michael Bundesen:

Hele to blodpropper sendte i 2011 den folkekære Shu-bi-dua-forsanger i kørestol. Kun en uge efter sin 62 års fødselsdag lå han på et hospital og havde mistet førligheden i den ene side. Ihærdig genoptræning efter det alvorlige slagtilfælde gør, at han i dag har kræfter til at forsøge sig som kunstmaler.