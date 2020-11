Et år efter 'bomben': Stor lykke hos Bubber

Selvom smilene er store hjemme hos Bubber, er han ligesom mange andre blevet stærkt påvirket af coronapandemien. For ham har det betydet en masse aflyste jobs og færre penge på lommen.

Den 55-årige tv-vært skulle blandt andet havde turneret med Cirkus Arena sommeren over.

- Hele sæsonen blev aflyst, og det har betydet, at jeg har måttet sadle om og lave andre ting, siger Bubber og fortsætter:

- For eksempel har jeg lavet et talkshow, der kommer her 27. november, hvor jeg inviterer folk ind, der har noget på hjerte og har en god historie, og det var ikke noget, jeg oprindeligt havde planlagt, siger han og tilføjer:

- Og sådan er det jo bare i de her tider. Det hele er foranderligt, men jeg har været god til at følge med og tage det, som det kommer, og så har det jo været helt fantastisk at have tid til den lille og til at lære et lille nyt menneske at kende.

Nu ser Bubber især frem til julen, som i år bliver hans første som far til fire.

- Jeg skal fejre det herhjemme, og det bliver jo særligt med den lille, siger han og tilføjer:

- Men der er jo mange ting, der er anderledes i år og mange spørgsmål. Hvor mange må man være og alle de her ting, og så er der jo også nogen, som man skal passe ekstra meget på. Min mor er i risikozonen, så hun bliver placeret for bordenden med visir. Men det bliver fantastisk at have første jul med den lille for første gang.