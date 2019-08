Eva og Cecilie afslører deres 'Gift ved første blik'-favorit

Eva og Cecilie fra sidste års 'Gift ved første blik' løfter sløret for, hvem af de to mænd fra første afsnit, de ville matche bedst med

Ekstra Bladet har sat Cecilie Basnow og Eva Lundberg stævne for at se torsdagens af 'Gift ved første blik'.

Og hvem ville egentlig også være bedre eksperter på det populære tv-program, end to der har oplevet det på egen krop?

Eva og Cecilie efter de havde set det første afsnit. Foto: Lasse Brøndal

Placeret i en gul sofa kom de med muntre indspark og imponerede med deres tv-ægteskabsekspertise, og selvom de syntes, at begge par var søde, kunne det hurtigt mærkes, at de havde en favorit:

Det var handymanden Claus, som ikke var bleg for at stille sig op under bryllupstalen og fortælle, at han blev udsat for mobning som barn.

- Han virkede sød og selvstændig. Vi har allesammen en fortid, og jeg syntes, vi skal være bedre til at støtte hinanden og hjælpe hinanden videre, siger Cecilie.

Selvom de to kvinder ikke altid er enige, så var det i hvert fald en ting, Eva Lundberg kunne nikke bekræftende til.

- Det er præcis, som Cecilie siger, og det er jo i bund og grund det, et ægteskab handler om, uddyber Eva.

Fynske Claus slog benene væk under de rutinerede kvinder. Foto: DR/Snowman Productions ApS.

Og på en skala fra et til ti, hvor stor mener de rutinerede 'Gift ved første blik'-alumner så, at de nygifte par har for at blive sammen?

Claus og Henriettes forhold fik ni af Cecilie og syv af Eva, mens Mikael og Christinas fik seks af Cecilie og fem af Eva.