Evald Krog er død

Evald Krog, der står bag Muskelsvindfonden og fik idéen til Grøn Koncert, er død.

Han blev 76 år og sov tirsdag stille ind i sit hjem i Ajstrup nær Aarhus.

Det oplyser Muskelsvindfonden i en pressemeddelelse.

'Evald Krog var og vil altid være en vigtig del af Muskelsvindfondens DNA. Gennem tiden har han sat et uforglemmeligt aftryk, både internt og eksternt', lyder det i pressemeddelelsen.

'Evald vil blive husket som et enestående menneske. En iværksætter, rollemodel, en charmør og ikke mindst en person, der elskede musik, fest og farver. En stor personlighed, der forstod at samle mennesker omkring sig, knytte bånd og ikke lade sig begrænse', lyder det videre.

Evald Krog kæmpede hele sit liv for folk med muskelsvind. Foto: Joachim Ladefoged

Stærk forkæmper

Krog er mest kendt fra Muskelsvindfonden, som han grundlagde i 1971 i protest over, at han mente, at man gjorde for lidt for mennesker med muskelsvind i Danmark.

I det meste af sit liv var han formand for foreningen, men i 2016 trak han sig som forman efter 42 år på posten.

Krog var selv ramt af muskelsvind og har derfor siddet i kørestol det meste af sit liv.

Lægerne forudsagde derfor, at Evald Krog kun ville leve i få år. Men de tog i den grad fejl. Evald nåede at fylde 76 år, før han døde i sit hjem efter et aktivt og begivenhedsrigt liv.

- Hans muskelsvind var 'upraktisk', som han kaldte det, men fysikken skulle ikke sætte en stopper for det, han ville, lyder det i pressemeddelelsen.

Udover Musikelsvindfonden stod Krog også bag konceptet til Grøn Koncert.

Evald Krog efterlader sig en datter og flere børnebørn.