Event-kongen er død

Koncertarrangør og eventmager Paddy Gythfeldt er død.

Kroppen gav op efter flere års sygdom, bekræfter Gythfeldts mangeårige veninde Hannah Trampe over for Ekstra Bladet.

Paddy Gythfeldt døde natten til mandag på Herlev Hospital, hvor han havde været indlagt den sidste tid.

Afdøde var i sin storhedstid kendt for at kunne lokke selv de største stjerner til Danmark, og han gjorde såmænd en dyd ud af det ved at fortælle vidt omkring med et glimt i øjet, at han kun arrangerede begivenheder med 'konger, dronninger og præsidenter'.

Se også: - Jeg har været rasende over ting hele mit liv

Det betød i hans terminologi Kongen af pop, Michael Jackson samt dronning Margrethe og præsident Bill Clinton.

Paul McCartney fik han også til landet - ikke mindst til den uventede koncert i Falconer Salen i 1991, hvor han havde fået besked på, at der højst måtte være plads til 3000 publikummer.

Whitney Houston, Rolling Stones, George Michael og snesevis af andre musikalske notabiliteter står der også Paddy Gythfeldts navn som arrangør.

- Sådan fortalte George Michael mig, at han var homo

Han startede som medstifter af Dansk Koncert Bureau - det senere Live Nation - i 70'erne.

Senere - i 1994 - rykkede han ind som eventmager i Parken med sit eget firma Zig Zag Production, hvor han oparbejdede sit ry som 'Mister Fix-it-all'.

Han havde også en fortid som musiker - først i gruppen Hair, siden i Zig Zag Band.

Desværre gjorde omstændighederne, at han ikke kunne holde dampen oppe.

Økonomiske bryderier, der kostede ham alt, var én side af sagen, helbredet en anden. Han fik konstateret kæbekræft, og det meste af højre kæbe måtte fjernes for at få bugt med det.

Men det tærede på kræfterne, og natten til mandag gav kroppen op.

Se også: Michael Jacksons legendariske hjem på udsalg