'Ex on the beach'-babe viser hudløst ærlige billeder

Efter Amanda Mogensen medvirkede i første sæson af 'Ex on the beach', er den 20-årige blevet et kendt ansigt og har fået samlet sig mere end 80.000 følgere på Instagram.

Men de mange følgere har gjort hende opmærksom på et problem ved de sociale medier, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Alle de piger, der følger mig, blev ved med at skrive, at jeg er smuk og perfekt. Men der er ingen, der er perfekte, slår hun fast.

Amanda Mogensen viste følgende billede af sig selv på stranden fredag. Foto: Privat

Så i stedet for at blive ved med at dele flotte billeder af sig selv i bikini, besluttede hun sig for at vise, hvordan hun også ser ud.

- Jeg ser ud, som jeg gør. Det uperfekte kan også være perfekt, forklarer hun om de billeder, hun delte dagen efter, og som i skrivende stund er blevet 'liket' af knap 12.000 personer og dermed er blandt hendes mest populære opslag nogensinde.

Glem alt om at suge maven ind. Foto: Privat

Hun afviser, at det skulle have været grænseoverskridende for hende at dele billeder.

- Jeg tror, jeg blev inspireret af Fie (Laursen, red.). Man skal bare være ligeglad med, hvad andre tænker om én.

- Har du følt et pres på at se ud på en bestemt måde?

- Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg er lidt ligeglad. Man kan godt se, at jeg har lidt ekstra på hofterne, men det har jeg ikke noget imod. Jeg træner ikke og gider ikke spise mindre slik, forklarer hun.

Det er ikke de vinkel, en fotograf ville have valgt, men Amanda Mogensen er ligeglad. Foto: Privat

Reaktionerne har da også uden undtagelse været positive.

- Jeg har ikke fået én eneste negativ kommentar. Alle skriver, at jeg er perfekt, som jeg er - alle har været så søde, så jeg kan ikke se, hvorfor man ikke bare skulle gøre det, lyder opfordringen fra realitystjernen, der fremover vil dele mange flere såkaldt 'ægte' billeder på sin Instagram-profil.

- Nu vil jeg bare gøre, hvad der gør mig glad, tilføjer hun.

Amanda Mogensen, der drømmer om at komme til at lave mere tv på et tidspunkt, glæder sig dog også over potentielt at kunne være med til at hjælpe andre kvinder med at slutte fred med deres kroppe.

- Jeg kan godt lide, at man bare er sig selv, og hvis jeg kan være med til at bryde et tabu, er det er bare fint. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg kan være med til at hjælpe andre til at tænke, at man skal være ligeglad med, hvad andre synes, afslutter hun.

