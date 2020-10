Exit Jokke: Derfor skred lensgreven

Bendt Wedell forlod prins Joachim og De 5 Gaarde for at sælge sine kyllinger under eget brand

Bendt Wedell sætter ord på sin exit fra Joachims landbrugsalliance De 5 Gaarde i et interview med Ekstra Bladet, hvor hans slet skjulte forsøg på at nedtone bruddet toner tydeligt frem.

Den 45-årige lensgreve blev ringet op i forbindelse med Ekstra Bladets artikel om, at De 5 Gaarde af flere årsager er tvunget i knæ.

Derouten skyldes blandt andet, at selskabet har mistet sin kerneprodukt, Bendt Wedells herregårdskyllinger.

Jokkes gård-eventyr smuldrer: - Det lukker snart

- Hvorfor forlod du De 5 Gaarde?

- Vi har haft ti eller 12 fantastiske år sammen, og det har været en god rejse. Der er ikke andet i det end det. Det har været godt.

- Hvis det var så godt, hvorfor forlod du så?

- Det var ikke andet i det, end at vi skulle prøve noget andet. Det var ikke noget i det.

- Hvad var årsagen til, at du forlod?

- Der var ikke noget i det.

- Vi havde lyst til at sælge herregårdskyllingerne under os selv. Vi synes, at det gav mere mening, at kunderne vidste direkte, hvor det kom fra.

- Var det en økonomisk beslutning?

- Næ, det gav bare mere mening for os at sælge kyllingerne under os Frijsenborg-navnet, så kunderne vidste helt præcist, hvor det kom fra, i stedet for at det var under et paraplynavn, der hed De 5 Gaarde.

- Kunderne går meget op i, at varerne er lokalt produceret. Derfor er det vigtigt for dem, at de ved, hvor tingene oprinder fra.

- Og derfor er det vigtigt for os at fortælle dem, at kyllingerne kommer fra Frijsenborg.

- Der stod jo Frijsenborg under De 5 Gaarde på kyllingene, så det kunne kunderne jo sagtens se ...

- Ja, men afsenderen er tydeligere.

- Kyllingerne var jo det stærkeste produkt i De 5 Gaarde. Skyldes din exit ikke bare, at din forretning er bedre, når du kører det hele selv?

- Nej, vi kørte jo alle vores egne ting ved siden af, så nej, det synes jeg ikke.

- Hvilken betydning har din exit haft for dit forhold til prins Joachim?

- Det har jeg slet ikke nogen kommentar til. Slet ikke. Det har ingen betydning. Slet ikke.

- Hvordan synes du, at selskabet står nu, efter de har mistet deres kerneprodukt?

- De har masser produkter tilbage. Det er meget udramatisk.

- De 5 Gaarde nåede jo aldrig at præstere som forventet. Hvad mener du om selskabets økonomi?

- Det gjorde det i hvert fald. Alene det at have et fødevarefirma, der har eksisteret på markedet i femten år, er en præstation i sig selv.

- Det tror jeg ikke, du skal hænge dig mere i - end højst nødvendigt.

- Var du tilfreds med økonomien?

- Ja, meget, siger Bendt Wedell.

Lensgreven: Millionstøtte er et plaster på såret

Lensgreven: Milliard-arv værdig

Giftig nabokrig afsluttet: Greven overgiver sig

Velkommen i den royale jagtklub