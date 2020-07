Få billetter solgt: Thomas Eje-show aflyst

Arrangementer på stribe er blevet aflyst i de seneste måneder på grund af coronavirussen, som har ramt verden og fået det meste af Danmark lukket ned.

Langsomt er Danmark dog begyndt at åbne op igen, og eventbureauet STC forsøgte derfor at stable fire sommershows med Thomas Eje på benene. Det bliver dog alligevel ikke til noget.

Søndag aften var der kun solgt 278 ud af i alt 1200 billetter, og derfor valgte man at aflyse koncerterne, som skulle have fundet sted i slutningen af juli og starten af august. Det skriver sn.dk.

- Ved at trække stikket nu, sikrer jeg, at alle kan få deres penge. Hvis jeg kører videre, tæller taxameteret i fuldt omfang, og så kunne jeg se frem til at stå med et tab på op mod 100.000 kroner per koncert. Det kan jeg ikke magte, fortæller arrangøren, Morten Lind, til mediet.

Ekstra Bladet har talt med Morten Lind, som fortæller, at der skulle være solgt omkring 1000 af billetterne, før det kunne løbe rundt.

Han slipper dog ikke fra koncerterne uden omkostninger. STC mister omkring 40.000-60.000 kroner på grund af omkostninger til markedsføring og den slags.

Påvirket af coronavirus

Han mener ikke, at det svigtende billetsalg skyldes, at folk ikke har lyst til at se Thomas Eje. I stedet mener han, at folk stadig er påvirkede af coronavirussen og derfor ikke køber billetter til arrangementer.

- Jeg tror, at svaret skal findes i, at folk stadig er bange for det covid-19 - ellers kan jeg ærligt talt ikke forstå, hvorfor billetterne ikke er blevet solgt. Jeg tænkte ellers, at der manglede noget underholdning til det modne publikum denne sommer. Men vi må erkende, at folk nok fortsat er bange, siger Morten Lind.

Morten Lind fortæller, at han hører fra andre i branchen, at de også har svært ved at sælge billetter til de arrangementer, der ikke er blevet aflyst denne sommer. Og generelt er det en hård tid at være eventbureau i.

- Alle vores events er blevet taget fra os denne sommer, og støtteordningerne kan vi bestemt ikke leve af. Det er jo nærmest en katastrofe lige nu.

- Da landet blev lukket ned - og med alt respekt for covid-19, det må I endelig ikke misforstå - mistede jeg to millioner i omsætning, for jeg driver en sæsonforretning og tjener flest penge fra april til september. Det har jeg byttet med 69.000 kroner fra støttepakkerne, så det hænger jo slet ikke sammen, siger Morten Lind.

Derfor var det heller ikke nemt at aflyse de fire Thomas Eje-shows, men det var nødvendigt.

- Det har været en meget vanskelig beslutning, og desværre har mange efterfølgende sagt, at de gerne ville have været til det. Men det kan jo ikke hjælpe noget, når folk ikke køber billetterne, fordi de lige vil vente og se, om det bliver regnvejr og sådan noget. Så kan man jo slet ikke lave et event, siger han og sender en opfordring til danskerne om at købe billetter til de ting, man gerne vil se, hvis man har penge til det.

Ikke de eneste

Thomas Eje og Morten Lind er langt fra de eneste, der kan mærke, at billetsalget er påvirket af coronavirussen og de mange aflysninger.

For nylig fortalte komikeren Torben Chris, som til efteråret skal rundt i landet med kollegaen Thomas Hartmann, at de tydeligt kan se en forskel fra tidligere.

- Den begynder først til september, så der er lang tid til, og vi satser da på, at alt er tilbage til normalt til den tid. Men man kan jo se på billetsalget, at folk sidder og tænker: 'Vi kan lige så godt vente med at købe billet, for hvad nu hvis det bliver flyttet eller aflyses', og det er jo vildt irriterende, fortalte han i starten af juli til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Eje, men det har ikke været muligt.