Få svaret: Hvilken Helmig er bedst til damerne?

Til aftenens Zulu Awards dukkede Hugo Helmig op uden far

Men unge Hugo havde stadig et par ord at sige om sin gamle far - Thomas Helmig.

For de fleste oplever en øget opmærksomhed om egen person, når de bliver eksponeret og omtalt.

Det er også tilfældet for Huge Helmig, der på den røde løber kunne afsløre, at flere piger er begyndt at skrive til ham - selvom han er optaget.

Men hvem er egentligt den største skørtejæger?

Hugo Helmig er i hvert fald ikke i tvivl - se, hvem der har bedst styr på det med damer af far og søn øverst i afspilleren.

