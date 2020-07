Få uger efter brud: Forelsket igen

Det er ikke mere end to uger siden, at Ekstra Bladet og andre medier kunne berette, at Robert Hansen atter var single, efter hans forhold til Nanna Desiree Eltong Heding ophørte.

'Robert og jeg var en 'sommerflirt'. Jeg holder meget af Robert og ønsker ham det bedste. Vi ville bare vidt forskellige ting i vores liv,' skrev Heding i den forbindelse i en besked til Ekstra Bladet.

Efterfølgende forklarede Robert Hansen til Billed-Bladet, at forholdet blev 'for forceret', og at det derfor ikke ville holde i længden.

- Der var jo også børn involveret - blandt andre min søn, Herman, og Nannas to børn. Jeg elsker unger, og vi havde det fint, og Nanna og jeg er stadig gode venner, sagde han til ugebladet og understregede, at han stadig havde masser af mod på kærligheden.

Troen på kærligheden har nu båret frugt. Robert Hansen er nemlig forelsket igen.

Det skriver ugebladet Her&Nu.

Forleden delte Robert Hansen således billeder af sin nye forelskelse på de sociale medier, hvor de kyssede intenst, og hvor der bestemt ikke blev sparet på hjerterne og romantikken. I opslagene var ordet 'elsker' blandt andet sat ind.

Over for Her&Nu ønsker Robert Hansen ikke at uddybe den nye relation.

- Jeg har ikke så meget at sige, andet end at hun er det smukkeste, siger han til ugebladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den 20-årige kvinde, som Robert Hansen har taget billeder sammen med.

'For at gøre en lang historie kort, så er en god bajer eller 14 jo vejen til en piges hjerte', skriver hun i en sms til Ekstra Bladet, men ønsker ikke at kommentere relationen til Robert Hansen yderligere.

Robert Hansen er især kendt fra filmene om 'Anja og Viktor'. Foto: Janus Nielsen

40-årige Robert Hansen har tidligere dannet par med den afdøde skuespiller Mira Wanting og senest Pernille Fredskild Thøgersen, som han har sønnen Hermann med.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Robert Hansen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

