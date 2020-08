- Fået det jeg ville

Hvis 'Forsidefruer' bliver ved med at rulle over skærmen de næste mange år, kan det godt blive uden den populære Gunnvør.

Gunnvør, der er mor til tre, har nemlig fået det meste ud af programmet, som hun mener er muligt.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Selvom jeg måske ikke havde tænkt så langt, da vi startede, har jeg jo brugt denne her store platform til også at tale om de mærkesager, jeg synes, er de vigtige, fortæller hun og henviser til Red Barnet, som hun er ambassadør hos.

Og det har især gjort, at Gunnvør kan forsvare, at hun medvirker i et program, der ifølge hende selv ofte bliver solgt på drama.

- Det skal jo helst være drama, det er præmissen, det er jeg træt af at tale om. Men hvis man skal have vigtige emner med i programmet, skal det også være på en spiselig måde. Det har jeg gjort. Og når jeg ser tilbage på de mange sæsoner, så er det også grunden til, at jeg kan forsvare, at jeg har medvirket i programmet.

Store konsekvenser

Det har nemlig også nogle personlige konsekvenser for moderen til tre, der er blevet mere tydelige den sidste tid.

- Jeg er glad for, at de gav mig chancen. Men det har sin pris. Man giver meget af sig selv, og det har jeg store overvejelser omkring, fordi jeg også er mor til tre, og jeg har ikke lyst til at blive ved med at dele ud på den måde, fortæller hun.

Derfor kan det også sagtens være, at de kommende sæsoner bliver uden Gunnvør.

- Det har været en stor del af mit liv de sidste tre år, men jeg er måske der, hvor jeg har fået det ud af det, som jeg skal. Jeg har sat fokus på mange vigtige sager, og det er jeg stolt over, men der er også en mætningsgrad, og det synes produktionen også.

Gunnvør venter dog med at fortælle om en endelig beslutning, men slår fast, at hun har været glad for at medvirke i programmet og for personligt at kunne kæmpe for sager, som hun tror på.