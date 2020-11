Får ny hofte

To gange på to måneder har skuespiller og cirkusdirektør Søren Østergaard måttet lægge sig under kniven og få opereret hoften.

Det fortalte han til Billed-Bladet, da han troppede op til fejringen af Ulf Pilgaards 80 års fødselsdag søndag.

Her lød det fra Østergaard, der bar stok, at han for 14 dage siden fik ny hofte.

- Det er anden gang, at jeg er blevet opereret. Der gik noget galt i den første omgang. Der gik noget smuds i den, så jeg måtte åbnes igen og få sat en ny hofte i, forklarede Søren Østergaard til Billed-Bladet.

Trist Søren Østergaard: Så slemt står det til

Dermed fortsætter rutsjebaneturen i et udfordrende 2020, hvor han i foråret frygtede for Zirkus Nemos eksistens, inden man efter lang tids uvished kom med i coronahjælpepakken.

- Jeg er meget glad. Jeg tror, vi er reddet. Nu har vi mulighed for at betale regninger og omkostninger. Det er supergodt. Vi skal stadig arbejde benhårdt for det her, men det er helt fantastisk, at vi nu kan få den hjælp, vi har håbet på, fortalte han i april til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til operationerne.