Får store konsekvenser for 'X Factor'

Onsdag aften var Sofie Linde vært ved Zulu Comedy Galla, som blev optaget i Operaen i København.

Her var hun klædt i sit stiveste puds og i fuld gang med showets program, da hun pludselig hev op i kjolen og afslørede for publikum og resten af Danmark, at hun og og ægtemanden, Joakim Ingversen, venter deres andet barn i det nye år.

I forbindelse med sidste sæson af 'X Factor' meddelte Sofie Linde, at hun igen vil være i værtsrollen, når programmet vender tilbage i 2021.

- Jeg elsker det. Jeg synes, det er et total fedt job, så da de spurgte mig, blev jeg bare pisseglad og sagde: 'But of course', sagde hun i den forbindelse.

Men den forestående familieforøgelse får nu konsekvenser for Sofie Lindes værtsrolle. Fødslen konflikter nemlig med næste års liveshows, og derfor vil der i en periode blive hyret en vikar ind for Sofie Linde.

Det oplyser TV2 til Ekstra Bladet.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske. Men vi kommer til at sætte en afløser på, når Sofie ikke kan være der, siger Lotte Lindegaard, der er programredaktør på TV2, til Ekstra Bladet.

Selvom Lotte Lindegaard synes, at det er ærgerligt, at de må undvære Sofie Linde, tager hun det hele med et smil.

- Vi er helt afslappede omkring den nyhed. Det er dejligt, når der fødes børn, og om det så lige rammer sammen med 'X Factor', er jo ikke noget, man er herre over, siger hun og understreger, at de endnu ikke ved, hvem der skal vikariere for Sofie, eller hvor længe der er brug for en vikar.

Sofie Linde har de sidste seks år været vært på 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Tidligere har Sofie Lindes mand, Joakim Ingversen, vikarieret for Sofie Linde, da de bød parrets datter, Trine, til verden i 2018.

