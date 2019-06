Færdig! Amalie trækker stikket

Tilbage i november annoncerede Amalie Szigethy, at hun havde scoret et nyt, stort job som radiovært på radiokanalen NRJ Danmark.

Men blot et par måneder efter, at hun startede som radiovært på programmet 'Morgenhår', er hun stoppet igen.

Det fortæller den 27-årige realitystjerne til Ekstra Bladet.

Hun har nemlig sagt op for en stund for at fokusere på at lave tv.

Kendt for at snakke sort: Nu skal hun være radiovært

- Jeg har sagt op, fordi jeg ikke har tiden til det lige nu. Det er på pause lige nu, men jeg regner med at vende tilbage, når 'Forsidefruer' stopper, for jeg synes, det er rigtig sjovt, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har simpelthen så meget at se til lige for tiden med optagelser til 'Forsidefruer' og også et andet program, som snart bliver sendt på Viafree, hvor jeg sammen med min mor skal ud at prøve en masse ting. Vi besøger blandt andet en swingerklub, så jeg har rigtig meget at se til, siger Amalie Szigethy, der også til daglig er alene med datteren Josephine.

Amalie Szigethy tager en pause fra radioen for at fokusere på tv. Foto: NRJ

Savner hende

Til Ekstra Bladet fortæller Philip Lundsgaard, der er NRJ Danmarks ejer, at Amalie Szigethy rigtig nok tager en pause fra radioen, men at hun vender stærkt tilbage.

- Hun holder lige en pause, imens hun laver tv, for de rejser meget i den forbindelse. Så hun vender tilbage, når der er kommet lidt mere ro på. Hun har jo også sin datter, og hun er mor med stort 'm'. Hun er der altid for sin datter, henter hende og sørger for hende, så man forstår godt, at hun har nok at se til, siger han.

Se også: Venskabet er slut: - Der er iskold luft

Philip Lundsgaard fortæller, at de er meget glade for hende på radiokanalen, og at de derfor også glæder sig til, at hun vender tilbage.

- Vi er skideglade for hende, og vi er meget kede af, at hun er væk, for hun er virkelig dygtig. Lytterne har også mærket, at hun er væk, og flere har også skrevet og spurgt, hvor hun bliver af. Derfor har vi også meldt ud, at hun lige i øjeblikket fokuserer på at lave tv, siger han og fortsætter:

- Men vi glæder os meget til, at hun kommer tilbage. Forhåbentlig bliver det inden for et par måneder, for vi savner hende, siger Philip Lundsgaard.