Færdig: Det er slut

I tre sæsoner har den kendte tv-vært Ibi Støving været vært på det kontroversielle datingprogram 'Date mig nøgen' på TV2 Zulu, hvor håbefulde singler skal udvælge en date udelukkende på baggrund af nøgenattraktion.

Men nu skal det være slut.

45-årige Ibi Støving vil nemlig ikke længere være vært på programmet.

Det fortæller hun til Se og Hør.

- De må selv rode med, om der kommer en fjerde sæson, for jeg laver ikke mere, siger Ibi og understreger, at hun dog har været rigtig glad for at lave programmet, men at hun har en regel om, at hun ikke laver det samme job mere end tre gange.

I stedet vil Ibi Støving fokusere på skuespillet, og snart er hun aktuel i genindspilningen af klassikeren 'Busters Verden'.

Ibi har været glad for at være vært på programmet, men rollen som vært er nu slut. Foto: Per Arnesen / TV 2

Respekterer valget

Over for Ekstra Bladet bekræfter TV2, at Ibi Støving ikke længere kommer til at være vært på programmet, men at de har været glade for at have hende i spidsen af 'Date mig nøgen'.

'Vi respekterer selvfølgelig Ibis valg og er meget glade for alt det, hun har bidraget med til programmet. Hun har gjort det helt fantastisk, ikke bare som vært i studiet, men også som ambassadør for programmet, som i den grad har skabt overskrifter og startet samtaler om kropspositivisme', skriver programmets redaktør, Ole Sejr Skjødt, i en mail.

Ibi Støvings navn var for eksempel på alles læber, da hun til Zulu Awards 2020 valgte at smide tøjet for at sætte fokus på, at alle kroppe er smukke, uanset hvordan de ser ud.

- Helt ærligt, så står jeg her af en grund og kun én grund alene. Og det er for at tale om krops-issues. Specielt til kvinder og især til de unge piger i det her land, sagde hun og fortsatte:

- Du er unik. Du er smuk. Og du gør med din krop, hvad fanden der passer dig, så længe du passer på dig selv.

Ibi Støving valgte at smide tøjet, da hun var vært på Zulu Awards. Foto: Per Arnesen/TV2

TV2 oplyser, at de endnu ikke kan sige, om Ibi Støvings farvel også bliver et farvel til 'Date mig nøgen', eller om der kommer en fjerde sæson af programmet.

'Hvad det betyder for programmet, kan vi ikke sige noget om endnu. Vi tager altid en sæson ad gangen, og lige nu ser vi frem til at sende sæson tre, hvor vi blandt andet har et program, hvor alle deltagerne er over 50. En god idé, som Ibi selv kom med. Det glæder vi os til at vise', lyder det fra Ole Sejr Skjødt.