Færdig: Dropper 'Vild med dans'

Frederik Nonnemann kommer ikke til at være en del af 'Vild med dans', når programmet løber over skærmen i oktober

Hvis du er en af dem, der har glædet dig til at se danseren Frederik Nonnemann på skærmen, når 'Vild med dans' blænder op for en ny sæson i starten af oktober, er der dårligt nyt.

30-årige Frederik Nonnemann, der sidste år dansede sammen med iværksætter Birgit Aaby, bliver nemlig ikke en del af programmet i år.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Det skyldes, at han har travlt med sit job hos Social Works, hvor han arbejder som agent.

- Jeg er ikke med i år, fordi jeg har scoret mit drømmejob, og derfor føler jeg ikke, at jeg har tiden til det, siger han og fortæller, at han er blevet ansat som agent for en række kendte danskere - blandt andre tv-vært Cecilie Lassen og sangerinde Freja Kirk.

- Det er gået op for mig, at det har taget hårdt på mig både at lave 'Vild med dans' og have et fuldtidsarbejde. Det kræver, at man jonglerer meget rundt med sin tid. Man skal kunne være på hele tiden, og det har været lidt hårdt for mig. Derudover har jeg jo også fået en kæreste, så det skal der også være tid til.

Frederik Nonnemann understreger, at det sagtens kan være, at han vender tilbage til 'Vild med dans' igen. Foto: Anthon Unger

Muligt comeback

Frederik Nonnemann understreger dog, at der på ingen måde er blevet smækket med dørene mellem ham og TV2.

- Jeg har sagt til dem, at de er meget velkomne til at ringe, hvis der skal danses til 'Knæk Cancer' for eksempel, siger han og fortsætter:

- Så på den måde er det bestemt ikke et afsluttet kapitel for mig. Det kan sagtens være, at jeg kommer tilbage igen. Men jeg holder en pause lige nu.

Ifølge Nonnemann kommer han til at savne at være en del af 'Vild med dans', og derfor kommer han heller ikke til at slippe programmet.

- Jeg kommer til at savne det, for det er et vildt sjovt program at lave. Men jeg har tænkt mig at komme ind som publikum, siger han og tilføjer:

- Jeg glæder mig til at se mine kolleger på skærmen og heppe på dem fra sidelinjen.

'Vild med dans' har premiere på TV2 2. oktober.