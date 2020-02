Færdig efter kæmpe fiasko: - Det er helt okay

Cecilie Haugaard tager det ikke så tungt, at hun kun fik lov til at stå i spidsen for 'Danmark har talent' i én sæson

Cecilie Haugaard fik mulighed for at prøve kræfter med rollen som tv-vært, da hun i efteråret stod i spidsen for 'Danmark har talent'.

Den rolle får hun ikke lov til at indtage igen i den nærmeste fremtid, for der kommer ikke flere sæsoner af TV2-talentprogrammet. Det bekræftede Thomas Strøbech, underholdningsredaktør hos TV2, i slutningen af november over for HER&NU.

- Det er rigtigt, at denne sæson bliver den foreløbigt sidste på TV2. 'Danmark har talent' har fået en dygtig vitaminindsprøjtning, og vi er rigtig glade for det nye hold af dommere og værter, og vi synes også, at talenterne har overpræsteret i år. Men publikum har ikke været med os, så vi takker af efter fem gode år, sagde han til ugebladet.

Christopher fik modellen: Hede snav på bagsædet

Tiden vil vise, om 2020 byder på mere tv for Cecilie Haugaard. Indtil videre vil hun kun fortælle, at året kommer til at bestå af masser af modelarbejde. Foto: Anthon Unger

'Helt okay'

Kun 467.000 så ifølge Gallup med, da finalen løb over skærmen, mens 427.000 så afgørelsen og vinderkåringen af motocross-køreren Alex Porsing, da han blev den femte vinder i 'Danmark har talent'-historien.

Sæsonen endte derfor som noget af en fiasko for TV2. Men det er dog ikke noget, som den debuterende tv-vært tager så tungt.

Se også: Dansk supermodel afslører 'kæmpe nyhed'

Det fortæller 29-årige Cecilie Haugaard, da Ekstra Bladet møder hende i forbindelse med den københavnske modeuge.

- Det har jeg det helt okay med. Jeg synes, at det var så sødt af dem, at de lod mig prøve at være vært. Jeg lærte simpelthen så meget af det, og nu er jeg bare frisk på at lære mere. Når det ikke er 'Danmark har talent', så er det bare noget andet, siger hun.

Hun fastslår, at hun ikke er skræmt væk fra værtsrollen.

- På ingen måde. Det var en rigtig fed oplevelse, lyder det fra hende.

Derfor var Jacob Haugaard til Christophers bryllup

Da hun bliver spurgt, om hun allerede har fået muligheden for at lave mere tv, lukker Cecilie Haugaard dog i.

- Der er ikke noget, jeg kan sige noget om endnu, lyder det hemmelighedsfuldt fra tv-værten.

Cecilie Haugaard er gift med popstjernen Christopher. De to sagde ja til hinanden i sommeren 2019 efter knap fem år som kærester.

Se også: Afslører hemmelige detaljer om brylluppet