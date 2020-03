Færdig efter stor fiasko: - Ikke min skyld

Rasmus Brohave ærgrer sig over, at det kun blev til en enkelt sæson 'Danmark har talent' med ham i spidsen

YouTuberen Rasmus Brohave fik i efteråret lov at prøve kræfter med rollen som tv-vært på TV 2-programmet 'Danmark har talent' sammen med modellen Cecilie Haugaard.

Det er dog ikke en tjans, han får lov at fortsætte med i fremtiden, da der ikke kommer flere sæsoner af talentprogrammet. Det fortalte underholdsningsredaktør Thomas Strøbech til HER&NU i slutningen af november.

- 'Danmark har talent' har fået en dygtig vitaminindsprøjtning, og vi er rigtig glade for det nye hold af dommere og værter, og vi synes også, at talenterne har overpræsteret i år. Men publikum har ikke været med os, så vi takker af efter fem gode år, sagde han til ugebladet.

Se også: Færdig på DR: Det skal hun nu

Cecilie Haugaard har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun har det helt okay med ikke at stå i spidsen for programmet fremover.

- Jeg synes, at det var så sødt af dem, at de lod mig prøve at være vært. Jeg lærte simpelthen så meget af det, og nu er jeg bare frisk på at lære mere. Når det ikke er 'Danmark har talent', så er det bare noget andet, lød det fra hende.

Rasmus Brohave kan glæde sig over, at han vandt Billed-Bladets TV-Guldpris for årets mandlige underholdningsvært. Foto: Anthon Unger.

Populær TV2-vært: Folk har en masse fordomme

'Det er ærgerligt'

Hendes medvært, Rasmus Brohave, erkender dog over for Ekstra Bladet, at han ærgrer sig over, at det gik, som det gik med programmet.

- Det er da rigtig ærgerligt, at programmet ikke blev en større succes. Jeg ser det dog ikke som min skyld. Jeg synes i hvert fald, at det er hårdt, hvis jeg skal tænke det på den måde. Jeg havde jo håbet på, at der ville komme mere, så derfor er det mega surt, men sådan er det. Forhåbentlig kommer der noget andet, fortæller han.

- Jeg har altid gerne ville være tv-vært. Mit hjerte ligger stadigvæk hos YouTube, men det er også super fedt at lave tv. Så jeg er bestemt ikke færdig med at lave tv, selvom det ikke bliver som vært på 'Danmark har talent'. Jeg har jo altid gang i noget, og selvom jeg ikke kan sige så meget, så kommer der i hvert fald noget på et tidspunkt, fortsatte han.

Se også: Midt i successen: Kendis-model ramt af skam