Færdig hos DR: Nu scorer hun topjob

Mange husker nok Naja Nielsen som nyhedschef hos DR, hvor hun var i flere år og blandt andet stod i spidsen for TV Avisen.

I 2017 valgte hun dog efter gensidig aftale med DR at fratræde sin stilling for at søge nye veje og udfordringer.

Siden da har hun været chefredaktør i ORB Media i Washington, men nu har hun forladt det job til fordel for et lukrativt job som digital redaktør hos BBC i London.

Det fortæller hun stolt til Ekstra Bladet.

- Jeg må knibe mig selv i armen. Jeg er utrolig ydmyg, glad og stolt, siger Naja Nielsen til Ekstra Bladet om det nye job.

- BBC er det medie i verden, jeg beundrer mest. Gennem årene har jeg fulgt det udefra, og jeg kender en del, der arbejder der. De er virkelig dygtige og kreative mennesker, som er meget optagede af at lave nyheder, der er faktuelt korrekte, og som ikke hælder til nogen side. Det har verden brug for. Der er ikke kommercielle eller politiske interesser bag, siger den tidligere DR-chef videre.

Udvikle det digitale

Og når Naja Nielsen i april overtager posten som digital redaktør, er hendes opgave klar. Hun skal stå i spidsen for den digitale strategi hos BBC.

- BBC skal moderniseres og er allerede i gang med det for at tilpasse sig til den digitale tidsalder. Folk får nyheder via sociale medier, og alt medieforbrug foregår efterhånden digitalt. Der kommer jeg til at sidde i ledelsen af BBC News, som er en afdeling på omkring 7000 mand. Jeg får ansvar for den digitale strategi, og for hvordan vi udvikler de digitale platforme. Vores overordnede fokus er at blive bedre til at servicere alle grupper af mennesker, ikke mindst yngre mennesker. Betjene dem bedre med færre og bedre, men mere personaliserede nyheder.

Da Naja Nielsen i 2017 forlod DR var det på baggrund af en gensidig aftale med DR. Alligevel viste en aktindsigt, som Ekstra Bladet fik i forbindelse med hendes jobskifte, at hun fik en solid pose penge med ud af døren.

'Naja Nielsen fratræder den 23. oktober 2017. Hun får fratrædelsesgodtgørelse på kr. kr. 280.173,78, svarende til tre måneders løn,' fremgik det i svaret fra Danmarks Radio i Naja Nielsens fratrædelsesaftale.

Penge kommer hun da heller ikke til at mangle i det nye job hos BBC.

- Det er en udmærket løn. Jeg klager bestemt ikke. Men det er ikke lønnen, der har været det vigtige for mig, understreger Naja Nielsen, der ikke ønsker at afsløre, hvad hun præcis kommer til at tjene.

Savner ikke DR

Selvom Naja Nielsen var i DR i en længere periode, savner hun ikke jobbet i DR-byen.

- På nogle punkter minder mit nye job om jobbet hos DR, men forskellen er, at BBC ikke kun opererer i Storbritannien, men i hele verden, og på den måde har BBC alle slags mennesker som publikum. Men kerneværdierne er det samme. Jeg har simpelthen haft det så sjovt i DR, men det er også spændende at arbejde uden for landets grænser. For verden er utrolig, siger Naja Nielsen.

Det nye job betyder også, at Naja Nielsen skal flytte fra Washington, hvor hun indtil nu har været bosat med sin mand, og i stedet slå sig ned i London.

- Vi bor i Washington lige nu min mand og jeg. Han er lige blevet udnævnt til redaktionschef på P1 Orientering. Så vi kommer til at pendle mellem London og Valby. Vi har før rejst frem og tilbage mellem København og Washington, så det er dejligt, at der trods alt bliver mindre hav mellem os nu. Det bliver en udfordring, men også sjovt. Vi har voksne børn, og vi har besluttet os for, at det er i vores 50'ere, at vi skal give den gas og have noget ud af årene, lyder det fra Naja Nielsen.