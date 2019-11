Færdig i DR

Mandag formiddag meddelte DR, at det er slut med en lang række programmer.

Et af de programmer, der får kniven, er 'Quizzen' på DR2, der har Gyrith Cecilie Ross som vært.

Lukningen af programmet har dog også betydet, at værten er blevet fyret helt fra DR. En udmelding, Gyrith Cecilie Ross er noget overrasket over.

Det har fået hende til at gå til tasterne på de sociale medier.

'Quizzen sender for sidste gang på torsdag. Ikke bare sæsonen - nej, sådan for ægte sidste gang. Det er jeg selvklart ked af, men det har jeg vidst i næsten et år - politiske beslutninger, besparelser og alt det der dejligt begrænsende for satiren - no surprise', skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Til gengæld har jeg kun lige erfaret, at det også betyder, at jobbet som vært i DR desværre er slut for nu. Indtil for ganske nyligt var der nemlig nogle cheflignende typer, der fortalte mig, at jeg var drøngod på tv, og jf. fotodokumentation kan jeg da virkelig ikke forstå, hvordan de så pludseligt kunne ændre holdning … Jeg mener, made for TV, ik’?!', skriver hun videre.

Leder efter nyt

I opslaget fortæller hun også, at hun derfor er jobsøgende pr. 1. januar.

'Jeg håber, at mit - lad os sige det, som det er - ret så tydelige skærmtalent demonstreret på den smagfulde billedcollage skinner igennem, og at nogle finder mit ansigt og min journalistbaggrund spændende og (vigtig detalje) vil betale for det. Jeg er fri fra 1. januar - eller rettere freelance', skriver hun og fortsætter:



'Indtil da kan du finde mig i permanent fosterstilling, desperat opdaterende min indbakke, men til gengæld med lidt tid til at takke alle jer dejlige seere, kolleger, politikere og anmeldere, der tog så utrolig godt imod mig i så etableret et format', skriver hun videre.

Under opslaget vælter det ind med beskeder både fans og kolleger, der begræder, at Gyrith Cecilie Ross snart er fortid i DR.

'Det er helt hjernedødt', skriver vært Sara Bro.

'Nej, nej, nej. Hvor er det ØV. Kh en fan af både 'Quizzen' og G', skriver tv-vært Christian Degn.

I 'Quizzen' på DR2 kæmper politikere mod hinanden i paratviden om store politiske begivenheder i Danmark. Signe Molde har tidligere været vært på programmet, inden Gyrith Cecilie Ross kom til. Ross har været vært på programmet i tre år.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Gyrith Cecilie Ross og DR.

Du kan se hele opslaget fra Gyrith Cecilie Ross herunder: