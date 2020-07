Færdig i populær DR-serie

Når den nye sæson af 'Borgen' får premiere på DR i 2022, bliver det uden Pilou Asbæk, der spillede Birgitte Nyborgs spindoktor i de første tre sæsoner af DR-serien.

Det bekræfter skuespilleren selv i et opslag på sin Instagram-profil.

''Borgen' var et af de første job, jeg havde efter dramaskolen. Jeg elskede at lave det. Gode folk. Glade minder', skriver Pilou Asbæk i opslaget og fortsætter:

'Jeg er for evigt taknemmelig for det fantastiske crew. Uden jer ville min verden se meget anderledes ud. For eksempel ikke mere af mig i 'Game of Thrones'. Den rolle fik jeg kun på grund af 'Borgen', skriver han, inden han afslører, at den nye sæson, der er seriens fjerde, bliver uden ham.

'Held og lykke med sæson fire. Jeg er sikker på, at I vil sparke røv. Jeg kan ikke vente med at se det i 2022', skriver han videre.

Pilot Asbæk er blevet verdensberømt, efter han har medvirket i 'Game of Thrones'. Foto: Mogens Flindt

DR har tidligere meldt ud, at de har fået bekræftet, at både Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjort vender tilbage til deres roller i serien, og at de fortsat arbejder på resten af castet.

Her bliver Pilou Asbæk altså ikke en del af det.

Bliver udfordret

DR har i forbindelse med offentliggørelsen af, at der kommer en ny sæson af 'Borgen' løftet lidt af sløret for, hvad den nye sæson vil handle om.

- Når vi møder Birgitte Nyborg igen, er hun nyligt udnævnt udenrigsminister efter en længere periode i opposition, og her udfordres hun af en række begivenheder, der vokser i betydning, og som ender med at true både hendes position i regeringen, men også Danmarks relation til sine nære allierede, lød det i den forbindelse fra DR i en pressemeddelelse.

- Sagen viser sig hurtigt også at få alvorlige indenrigspolitiske og ikke mindst klimapolitiske konsekvenser.

Det er igen Adam Price, der står bag manuskriptet til serien, som først bliver sendt på DR, men som senere blive tilgængelig for hele verden på streamingtjenesten Netflix.