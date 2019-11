Færdig i 'Vild med dans'

Så gik den ikke længere.

Fredag aften stod den på semifinale i 'Vild med dans', og her måtte vi vinke farvel til Oscar Bjerrrehuus og Asta Björk, der altså ikke formåede at snyde bookmakerne endnu engang.

- Jeg er virkelig taknemmelig for at have været med, og at kunne gøre det med Asta har været så fedt, sagde en skuffet Oscar Bjerrehuus efterfølgende.

Parret går altså ikke videre til den store finale, der finder sted næste uge i Horsens. De dukker dog nok alligevel op på dansegulvet næste fredag, da årets udstemte par tradition tro også skal give en opvisning i finaleshowet.

Regelændringer

Reglerne i 'Vild med dans' var fredag ændret en anelse i anledning af semifinalen, så der var ingen par, der røg i omdans fredag aften.

I stedet mødtes samtlige nydansere i en såkaldt showdance, hvor de parvis skulle vise, hvad de kunne.

Jakob Fauerby dannede i den forbindelse par med Coco, mens Oscar Bjerrehuus tog Christopher Læssø med på dansegulvet. Karaktererne var dog individuelle.

Jakob og Christopher fik begge 38 point for deres showdance-præstation, mens Coco og Oscar måtte nøjes med 37 point hver.