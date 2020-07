Færdig: - Jeg trækker stikket fuldstændig

Mathias Severinsen, der er kendt fra 'Ex on the Beach', er i øjeblikket aktuel i programmet 'Fra fame til familie' på Dplay, hvor man følger ham og hans ekskæreste Caroline Godrim, som han mødte i 'Ex on the Beach', i forbindelse med, at de bliver forældre til deres søn, Oliver.

Men hvis du er en af dem, der kan lide at følge Mathias Severinsen på tv, er der dårligt nyt. 'Fra fame til familie' bliver nemlig det sidste tv, der kommer fra den 25-årige realitydeltager.

- Det er afslutningen på tv for mig. Det er 100 procent sikkert. Når det her er færdigt, så trækker jeg mig fuldstændig - fra tv og interviews med pressen. Jeg kommer ikke til at stille op til flere interviews, medmindre noget går helt galt, siger han og fortsætter:

- Jeg trækker stikket fuldstændig, og det gør jeg, fordi jeg gerne vil glemmes igen. Jeg har aldrig været interesseret i at være kendt og leve et 'fame'-liv. Det har været sjovt. Men jeg er nordjyde nok til, at det har jeg ikke brug. Jeg vil bare være normal.

Sådan har han det nu

Mathias Severinsen var med i den første sæson af 'Ex on the Beach' på dansk tv, og da han meldte sig, vidste han ikke, hvilket program han meldte sig til, og hvad der ventede ham. Det blev nemlig holdt hemmeligt for deltagerne, der kun vidste, at de skulle være med i et datingprogram.

- Havde jeg vidst, at det var 'Ex on the Beach', havde jeg sagt nej. Jeg sagde ja, fordi det lød som et lorteprogram, og så fik jeg penge og en oplevelse, og så tænkte jeg, at det aldrig ville blive stort nok til, at der var nogen, der vidste, hvem jeg var, men sådan blev det ikke. Jeg har også tidligere sagt nej til 'Paradise Hotel' - netop fordi jeg ikke er interesseret i at være et kendt ansigt.

Tidligere har man kunnet følge Mathias og Caroline i 'Ex on the Beach'. Lige nu er de aktuelle i deres eget program. Foto: Discovery Networks

- Fortryder du så, at du har valgt at være med i de her programmer?

- Jeg fortryder ikke nogen ting i livet. Jeg har haft nogle virkelig gode oplevelser, som jeg ikke havde fået uden det. Jeg har den her dejlige bandit (Mathias' søn, Oliver). Ham ville jeg ikke have været foruden. Så det har gjort meget for mig, og det har været sjovt. Men nu trækker jeg også stregen, og så vil jeg gerne glemmes igen.

Ifølge Mathias Severinsen er der en speciel grund til, at han har valgt at takke ja til at lave et sidste tv-program, inden han for alvor siger farvel til tv- og realityverden.

- Hen mod slutningen af 'Ex on the Beach', synes jeg selv, at jeg taber småkagerne. Man får ikke et ordentligt blik af, hvem jeg er som person. I det her program er jeg helt mig selv, og man får at se, hvem jeg rigtig er, siger han og fortsætter:

Kan få enorme konsekvenser

- Jeg vil gerne tilføje, at det har været to fuldstændig vanvittige år, som jeg ikke fortryder. Hvor har jeg bare fået meget ud af det, siger han.

I fremtiden vil Mathias Severinsen fokusere fuldstændig på sin søn, og tv vil træde i baggrunden.

- Og så vil jeg på et eller andet tidspunkt gerne finde mig en sød kæreste. Men lige nu er det Oliver, der fylder alt. Han er mit et og alt, og jeg vil være loyal over for ham resten af mit liv.

Du kan se 'Fra fame til familie' på Dplay.