Færdig med reality: - Det er fuldstændig slut

Det er aldrig for sent med et karriereskift

Selvom Nadja Hansen har været med i et af Danmarks mest sete reality-programmer Paradise Hotel, vil hun faktisk helst væk fra den verden.

- Det er fuldstændig slut med at være foran kameraet. Jeg gider det ikke mere. Så jeg er taget på Vallekilde Højskole for at udleve min drøm om at blive tilrettelægger, lyder det fra den blonde tidligere reality-deltager.

- Der er kun datingprogrammer, og det skal jeg bare ikke. Det er slet ikke mig. Og jeg er blevet for gammel til det, griner Nadja da hun fortæller om hvordan hun ønsker at blive i tv-branchen, men på den anden side af kameraet.

Nadja har længe haft en drøm om at prøve kræfter af på den anden side af kameraet. Foto: Privat

- Jeg synes ikke, at det er særlig interessant at være foran skærmen. Så fra nu af skal jeg være på den anden side. Hvis altså jeg får et job eller kommer ind på min drømmeuddannelse.

- Jeg er skide god!

Drømmen er stor og hvis man spørger Nadja selv, så er evnerne til at håndtere kameraet, vinklerne og tilrettelægningen lige så.

- Man må jo ikke rigtig sige det, men jeg er skide god til det. Jeg har flair for det!

- Jeg tror, at der er mange, som har fordomme og holdninger til det, fordi alle, som har deltaget i et reality-program siger, at de gerne vil lave tv. Men jeg er ligeglad med hvad folk siger og tænker, jeg gør, hvad der passer mig og jeg følger mine drømme, slår hun fast.

Med hvad hun helt specifikt vil lave, er hun ikke så kræsen.

- Jeg vil rigtig gerne lave dokumentar-programmer, live tv. Ej, jeg vil bare lave det hele!

Højskolelivet

Nadja Hansen havde ikke selv set sig som en 'højskole-type', men hun valgte alligevel at tage afsted på længere ophold for at forfølge drømmen om at vende livet på skærmen ryggen og fortsætte bagom.

- Den 19. december slutter mit ophold. Det har været mega sjovt og spændende at være her, men jeg er ikke rigtig en højskole-type, så at sige. Det er især hårdt, fordi vi ikke bare kan komme hjem på grund af corona. Vi kan nemlig ikke bare rejse frem og tilbage, lyder det om det snart fire måneders lange ophold, som kun har været afbrudt af en uges isolation.