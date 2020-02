Færdig på DR: Det skal han nu

I november sidste år fortalte den rutinerede vært Mikkel Hybel Fønsskov, at han stoppede som vært på 'Aftenshowet' på DR, fordi det var 'tid til nye eventyr'.

Indtil nu har den rutinerede vært dog været stille omkring, hvad de nye eventyr byder på.

Men på sin Instagram-profil afslører han nu, at han har fået job hos Gyldendal.

'Her står jeg helt tilfældigt og læser Lykke-Per og slænger mig op ad en bogreol. Reolen står i Klareboderne inde midt i København. Gulvene er skrå. Vinduerne sprossede. Kierkegaard har gået i skole på adressen. Og nå ja, så er det her, Gyldendal ligger, hvor jeg er blevet ansat som redaktør', skriver han på sin Instagram-profil.

Se også: To værter smutter: Dét sker der med populært DR-program

Her afslører han også, at han allerede er startet i det nye job.

'Min første uge er allerede godt igang. Og sikke et hus. Jeg er blæst bagover af de søde og ekstremt dygtige mennesker, der arbejder her. Og så er mit skrivebord fyldt med spændende opgaver', skriver han og fortsætter:

'Bøger har altid betydet en masse, fordi de giver mig adgang til en verden, jeg ikke kender. Jeg køber en illusion og bliver lukket ind i et univers, der gør mig klogere. Og vigtigst af alt, så lærer jeg mennesker at kende; sammensatte Jytte i 'De Dødes Rige', Antonie som græd over den tabte ungdom i 'Den sidste balkjole' af Herman Bang, forvirrede Hans Castorp i 'Trolddomsbjerget' eller Malte, som driver rastløst rundt i Rilkes pariser-univers', skriver han og fortæller videre, at det for ham er et privilegium at komme til at arbejde med noget, han er passioneret omkring.

Tidligere var Mikkel Hybel Fønsskov en del af værtsholdet på 'Aftenshowet'. Foto: DR/Martin Juul

Mikkel Hybel Fønsskov er opvokset i Svendborg og er uddannet journalist fra Syddansk Universitet. Han startede sin karriere på TV2 Nord, før han skiftede til TV2 Vejret. Først i 2012 startede han på DR.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mikkel Hybel Fønsskov, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Se også: Populær DR-vært stopper