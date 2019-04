Færdig på DR: Det skal hun nu

I oktober sidste år meddelte værten Sofie Østergaard, at hun havde sagt sin stilling gennem 10 år op hos DR.

Det gjorde hun som konsekvens af den sparerunde, der ramte mediet, og som betød, at flere hundrede medarbejdere skulle afskediges.

Siden har danskerne ikke set meget til Sofie Østergaard, der blandt andet har været vært på Ramasjang.

Mandag aften troppede hun op på den røde løber i forbindelse med sæsonpremieren på 'Game of Thrones' i Imperial i København, og her fortalte hun lidt om, hvad hun har lavet, siden hun sagde sin stilling op i DR.

- Lige nu føler jeg, at jeg er hoppet af hamsterhjulet en lille smule. Jeg havde været fast i DR i ti år, og det næste projekt har taget det andet. Jeg fik nok, og jeg har måske ikke altid lige mærket efter, hvad det var, jeg 100 procent havde lyst til. Så jeg er virkelig i gang med at følge min mavefornemmelse. Jeg har sagt nej til nogen ting, fordi jeg ikke rigtig følte for det, sagde Sofie Østergaard til Ekstra Bladet.

Sofie Østergaard på den røde løber sammen med sin kæreste. Foto: Mogens Flindt

Hun har den seneste tid fokuseret på sin karriere som selvstændig og det dansestudie, hun ejer.

- Jeg er selvstændig ved siden af. Jeg har et dansestudie, og det har jeg faktisk haft i mange år. Det giver jeg lidt kærlighed nu. Men ud over det laver jeg mange konferencier-jobs, og jeg har en masse idéer, som jeg helst ikke vil snakke for meget om endnu, hvis det så ikke bliver til noget. Men det er også nogle iværksætter-ting, som jeg gerne vil fokusere på. Det er rigtig spændende, fortalte hun videre.

Ifølge Sofie Østergaard er hun dog ikke færdig med at lave tv.

- Jeg vil gerne lave tv, men der er også så mange andre ting, jeg gerne vil. Jeg venter lige lidt med at beslutte mig, men jeg vil gerne lave mere tv. Jeg har også en snak med nogen og noget, som jeg ikke kan sige så meget om lige nu. Lige nu nyder jeg at slappe af og hygge mig med mine drenge derhjemme også. Det er jo sindssygt priviligeret, at man som småbørns mor har mulighed for at slappe en lille smule af. Så jeg har holdt en velfortjent pause, selvom der også har været tid til at være vært for 'Danmarks Indsamling' og 'Børnenes MGP', sagde hun med et smil.

Foran sig har hun blandt andet også en spændende tur til Afrika.

- Torsdag skal jeg til Rwanda med Rasmus Brohave (kendt YouTuber, red.) for Unicef. Vi skal ned og lave noget undervisningsmateriale dernedefra. Så jeg har gang i mange spændende ting, sagde hun, inden hun smuttede ind for at se 'Game of Thrones' i Imperial.

