Færdig på TV2

I mange år har journalist Anders Langballe været fast inventar på danskernes tv-skærme, når de tunede ind på TV2, hvor han de seneste år har været ansat som politisk redaktør og givet danskerne indblik i, hvad der rører sig på Christiansborg.

Men nu er det snart slut med at se Langballe på skærmen. I hvert fald på TV2. Anders Langballe stopper nemlig på kanalen.

Det oplyser han til Ekstra Bladet.

- Ja, det er rigtigt nok, at jeg stopper på TV2, siger han og fortæller, at han endnu ikke ved, hvad han nu skal kaste sig over jobmæssigt.

- Det skal tiden vise. Jeg har været 11 år på TV2 og har oplevet alt muligt - fantastiske kollegaer og fantastiske oplevelser, men nu skal der ske noget nyt, siger han.

For 14 måneder siden blev Anders Langballe ramt af en blodprop i hjernen, og netop det hårde sygdomsforløb har sat tankerne i gang hos den garvede politiske journalist.

- Det er noget af en oplevelse at få sådan 14 måneder, hvor livet er vendt op og ned. I de første uger efter blodproppen stod det ikke klart, at jeg skulle kunne få mit sprog igen, eller om jeg ville ende som en grøntsag. Det sætter tanker i gang, og det har også været medvirkende til, at jeg nu tænker, at det er tid til at tage springet. Det har været et par vilde måneder, og her de sidste to uger er det virkelig gået stærkt i forhold til alt det her med TV2, siger Anders Langballe.

- Hvordan har du det sådan rent helbredsmæssigt, og har dit helbred haft indflydelse på din beslutning?

- Det går fremragende. I min situation skal man glæde sig over, at jeg lever. De odds, der var på mig, var ikke gode. Jeg har mit sprog. Jeg kan tænke og skrive, og det er mere, end hvad jeg kunne for et år siden. Det skal man glæde sig over hver dag. Den tur, jeg har været igennem, har gjort mig så meget klogere på livet, og hvordan man skal forvalte sit liv og arbejdsliv og få det til at hænge sammen med familie. Det har været en brat, men nødvendig opvågning for mig, siger Anders Langballe og fortsætter:

- Jeg føler mig sund og rask og meget klogere. Før i tiden fyldte arbejdet for meget. Jeg elsker at arbejde og kunne bidrage med det, der er min faglighed, men jeg kommer ikke til at arbejde på en måde, som jeg gjorde de sidste år på TV2. Det var ved at koste mig livet. Så det har jeg lært, siger han.

Anders Langballe har i mange år været en hel central figur på TV2. Foto: Peter Hove Olesen

Derfor kommer Anders Langballe også til at foretage en række ændringer i et kommende job.

- Jeg drosler ikke ned på arbejdet som sådan, men jeg kommer til at gøre det på en anden og klogere måde.

- Har du planer om at fortsætte med at arbejde med den politiske journalistik?

- Jeg har altid arbejdet som journalist på Christiansborg, og jeg holder af Christiansborg og journalistikken, men jeg har også tænkt over, om det er det, jeg skal, og jeg har haft mine bekymringer om den vej, journalistikken bevæger sig i, og den manglende tillid, som folk har til politik. Men jeg holder meget af politik og journalistik, og hvis jeg kan få en mulighed for at være med til at rette op på de ting, som præger vores branche, kunne det være rigtig spændende, siger Anders Langballe, der nu også gør sig tanker om, hvorvidt han i fremtiden skal kaste sig over at holde foredrag:

- Måske skal jeg bruge mine kræfter på at bidrage til oplysning om, at man skal huske at passe på sig selv og hinanden i den her branche. Jeg var ikke god nok til at passe på mig selv, og jeg vil gerne bidrage til at gøre os alle lidt klogere på, at det er vigtigt, for jeg har en lære og en indsigt på den front, siger han.

Enige om beslutningen

Nyheden om, at Anders Langballe stopper, er for blot få minutter siden blevet annonceret internt hos TV2 i en meddelelse til medarbejderne, og her begræder ledelsen, at Anders Langballe ikke længere skal være en del af holdet på TV2.

'Vi og Anders Langballe er blevet enige om, at Anders stopper på TV2. Anders har været hos os siden september 2009, først som reporter på Christiansborg, men de seneste mange år som politisk redaktør', skriver Mikkel Hertz, der er nyhedsredaktør på TV2, om Anders Langballe.

'Som de fleste vil vide, blev Anders for 14 måneder siden ramt af en blodprop i hjernen. Vi har haft en god dialog med Anders om hans fortsatte tilknytning til TV2's nyhedsafdeling. Hvor gerne vi end havde set, at Anders Langballe kunne fortsætte på den arbejdsplads, han har givet så meget, har vi nu måttet konkludere, at Anders nu ønsker at prøve kræfter udenfor TV2', skriver han videre og roser Langballe i positive vendinger:

'Som kaptajn på broen har han sat en sikker kurs for den politiske dækning på alle vores platforme i kraft af et imponerende kildenetværk, et ualmindelig skarpt blik for det politiske spil og godt gammeldags benhårdt arbejde. Nu skal Anders videre – og jeg ønsker ham al mulig held og lykke fremover.'

Anders Langballe fortæller i meddelelsen, at han glæder sig til at prøve noget andet.

'Det har været en fornøjelse at være en del af TV2. Samarbejdet med dygtige, engagerede og festlige kollegaer har været en enestående oplevelse. Jeg er både stolt over og glad for de ting, vi har udrettet sammen. Nu forlader jeg så TV2. Det gør jeg med et hav af gode minder, men tiden er kommet til at prøve noget andet', siger Anders Langballe om beslutningen om at forlade TV2.

