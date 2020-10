Færdig: Trækker stikket

Én gang var nok for Melina Buur.

Danskerne har kunnet opleve hende og kæresten Lenny Pihl i det nye realityformat 'Singletown', der både blev Melina Buurs realitydebut og farvel.

- Nu har Lenny og jeg snakket meget om reality, inden vi skulle ind i programmet. Han prøvede at klæde mig lidt på til det. Der fortalte han noget helt andet, og det var en verden, som jeg måske ikke var så bange for.

- Nu kan jeg godt se, at lige meget hvad folk prøver at overbevise mig om, så er det aldrig noget, jeg skal gøre igen, siger Melina Buur i videoen, som kan ses over artiklen.

Bandlyst fra socialt medie

Angst og depression

Hun havde det fra starten af svært i programmet. Problemerne mellem hende og Teitur Skoubo er beskrevet vidt og bredt, men delen med at være indespærret tog også hårdt på hende. Pludselig kunne hun ikke løbe fra problemerne og rase ud i sin bil, og selvom hun ikke decideret vil give programmet skylden, har hun siden kaldt det 'en trigger' for, at hun i dag har depression og angst.

- Det har sat nogle ting i gang i mig det program. Det har det helt sikkert. Ikke at jeg skal sidde og give det skylden for det udelukkende, men det har helt klart været en trigger for det, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Dansk realitydeltager: Ramt af angst og depression

Stoppet af psykolog

Det var da også en tilknyttet psykolog, der endte med at sige stop for Melinas deltagelse i 'Singletown'.

- Det var ikke med min egen gode vilje at trække stikket. Jeg ville gerne være blevet derinde, men der var en psykolog, der havde sagt stop for Melinas skyld, fordi hun ikke havde det godt derinde. Sådan er det, og så kan de bare sende mig en bøde. Nu har jeg sagt det. Folk fortjener sandheden, har Lenny Pihl sagt til Ekstra Bladet.

Hvor Melina er færdig med reality-tv, så har Lenny Pihl stadig et par flueben, der skal sættes. Foto: Janus Nielsen

Hvor Melina Buur erklærer sig 'helt færdig' med reality-tv, så drømmer Lenny Pihl stadig om mere tv, og særligt 'The middag hos', 'Fangerne på Fortet' og 'Robinson Ekspeditionen' står højt på listen.

'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.