Faldt om på jobbet: Nu trækker hun stikket

Mathilde Beuschau fra 'Årgang 0' har valgt at sige sit job op, efter hun faldt om under en vagt

Tilbage i juni fortalte Mathilde Beuschau, der er kendt for sin deltagen i TV2's populære dokumentarprogram 'Årgang 0', til Ekstra Bladet, at hun pludselig var faldet om, mens hun var på arbejde på McDonald's, hvor hun arbejdede som skiftleder.

Mathilde Beuschau havde en drøm om at gøre karriere inden for koncernen og blive restaurantchef i fremtiden, men den drøm har hun nu lagt på hylden.

Hun har nemlig valgt at sige sit job op.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Ifølge 19-årige Mathilde Beuschau er opsigelsen en direkte konsekvens af, at hun for et par uger siden faldt om på arbejdet.

- En uge efter sagde jeg til mine forældre, at jeg ikke havde lyst til at komme tilbage til mit arbejde. Jeg havde ikke lyst til at komme tilbage, efter jeg var faldet om. Det var en stor beslutning for mig, og jeg har både grædt og grint, og jeg har tænkt 'fuck mit liv'. Men jeg kunne mærke, at det var det rigtige for mig at sige op, og at min krop ikke kunne klare det mere, siger hun.

Stressende hverdag

Ifølge Mathilde Beuschau var det de mange skiftende arbejdstider og det stressende arbejdsmiljø, der til sidst blev for meget for hende.

- Det var de skiftende døgnrytmer, der begyndte at gå mig på. Jeg er et meget socialt menneske, men jeg havde ikke mulighed for at være social, når jeg arbejdede med så skæve vagter, for når jeg havde fri, så var mine veninder på arbejde og omvendt. Det fungerede aldrig rigtigt, siger hun og fortsætter:

- Samtidig var det et meget stressende job. Men det var også sjovt. Det begyndte bare at gå op for mig, at der var andre ting, der er vigtigere for mig. At se mine venner, at være mere social, uden hele tiden at være vildt træt, fordi jeg havde været på natarbejde dagen før, og at få lidt mere ro i kroppen, siger hun.

Alle tankerne omkring opsigelsen har fået Mathilde Beuschau til at tænke over, hvad hun vil i sit liv.

- Jeg skal lade være med at have så pissetravlt med at blive voksen og skulle en masse voksenting. Jeg skal prøve at slappe lidt af. Og nyde at jeg kun er 19 år, og så har jeg lært, at man virkelig skal mærke efter, om noget føles rigtigt for én. Det er jeg blevet meget bedre til takket være mine forældre, siger den tidligere 'Årgang 0'-deltager.

Mathilde Beushau blev sammen med sin familie kendt, da de deltog i 'Årgang 0' på TV2. Foto: TV2/Thomas Marott

Tilbage i skole

Selvom Mathilde Beuschau i øjeblikket nyder fritiden efter sin opsigelse, skal hun snart tilbage på skolebænken igen.

Hun har nemlig besluttet sig for at vende tilbage til Niels Brock, hvor hun tidligere har studeret, men som hun droppede, fordi hun i stedet ønskede at gøre karriere på McDonald's. Her skal hun læse en EUX Business fra 7. august.

- Jeg har merit for det første halve år, så nu har jeg bare besluttet mig for, at jeg skal have den hue. Jeg vil gerne læse videre til handelsøkonom på et tidspunkt, så derfor er det også meget godt at have en gymnasial udannelse. Det skal ikke være det, at jeg ikke har en studenterhue, der bremser mig. Jeg synes, det er vigtigt, at jeg får en ordentlig uddannelse, og jeg glæder mig til at komme tilbage i skole.

Indtil hun starter på Niels Brock igen, nyder 'Årgang 0'-deltageren' dog, at hun har mere fritid.

- Jeg har ikke noget arbejde nu. Det skal jeg finde på et tidspunkt, men lige nu nyder jeg, at jeg ikke laver en fløjtende fis. Jeg kan ikke huske, hvor længe det er siden, jeg har haft så lang tid fri, og det er så dejligt bare at kunne hygge med mine venner og veninder. Det har været helt fantastisk at kunne sove længe og ikke skulle stille en alarm, og jeg havde brug for at trække stikket, siger hun med et grin.

Mathilde Beuschau er meget aktiv på Instagram, hvor hun forsøger at slå igennem som influencer. Foto: Privatfoto

Mathilde Beuschau er for nylig flyttet ind i sin egen lejlighed på Frederiksberg, hvor hun er ved at komme på plads.

Hun blev kendt i store dele af Danmark, da hun deltog i det populære dokumentarprogram 'Årgang 0' på TV2 sammen med sin familie.

I 2007 valgte de dog at trække sig fra programmet af personlige årsager.