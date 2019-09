Falktoft færdig: Trækker sig fra reklame

Peter Falktofts tid som levende reklamesøjle for tandblegningsmidlet SmileBright er slut - i hvert fald indtil videre.

Som Ekstra Bladet skrev for et par uger siden, frygter tandlæger, at produktet til hjemme-tandblegning kan være direkte farligt for tænderne, og nu er også DR's forbrugermagasin 'Kontant' gået ind i sagen.

I programmet afsløres det ifølge dr.dk, at SmileBright indeholder 75 gange den tilladte mængde ren brintoverilte i håndkøbsprodukter, og det kan give alvorlige ætsninger på tænder og tandkød.

Nu tager radioværten Peter Falktoft konsekvensen af de for ham nye oplysninger.

'Jeg har bedt firmaet bag produktet om en redegørelse. Jeg har desuden bedt firmaet om at fjerne annoncer og reklamer, hvor jeg optræder, indtil et tilfredsstillende svar foreligger', skriver han ifølge dr.dk til 'Kontant'.

I samme mail skriver Peter Falktoft også, at 'de oplysninger, DR i dag har fremlagt om pågældende produkt, ikke stemmer overens med de oplysninger, der fremgår af det produkt, som jeg er blevet præsenteret for'.

Peter Falktoft har fået at vide af firmaet, at produktet er helt ufarligt, og det har han uden tøven fortalt videre til sine knap 200.000 følgere på Instagram.

For to uger siden sagde overtandlæge på Tandlægeskolen ved Københavns Universitet Ulla Pallesen til Ekstra Bladet, at nye studier påviser, at Smilebrights blegende stof, natriumchlorit, gør tændernes emalje mere modtagelig for slid.

- Det er uheldigt, specielt når blegemidlets effekt er så uholdbart, at behandlingen ofte skal gentages. Hvis man i forvejen har slidt emalje eksempelvis som følge af et stort forbrug af læskedrikke, vil emaljen helt kunne forsvinde, sagde hun.

Ulla Pallesen havde i øvrigt kun hovedrysten til overs for Smilebrights LED-lys, som hun betegner som en nytteløs gimmick.

- At lyset fra lamper skulle have en effekt til initiering af blegning, har flere undersøgelser vist ikke at være tilfældet, sagde hun.