Falktofts blegning kan skade tænderne

Overtandlæge advarer mod tandblegemidlet Smilebright, som kendisser reklamerer for på Instagram

Peter Falktoft, Geggo og Cengiz toner for tiden frem på Instagram med et lysende aggregat i munden.

Det er ikke en ny modedille, men et apparat til hjemme-tandblegning.

Se også: Hård kritik af 'Bryggen'-stjerner: Helt ude i hampen

Produktet, Smilebright, der sælges rundt om i Europa, kan dog skade tænderne, advarer overtandlæge på Tandlægeskolen ved Københavns Universitet, Ulla Pallesen.

Smilebright fastslår med Falktoft som reklamesøjle, at blegemidlet ikke skader emaljen. Foto: Smilebright

Hun fortæller, at nye studier påviser, at Smilebrights blegende stof, natriumchlorit, der også bruges i andre lignede fabrikater, gør tændernes emalje mere modtagelig for slid.

- Det er uheldigt, specielt når blegemidlets effekt er så uholdbart, at behandlingen ofte skal gentages, siger hun.

Emaljen er en millimeter tynd belægning, der beskytter det mere skrøbelige tandben.

- Hvis man i forvejen har slidt emalje eksempelvis som følge af et stort forbrug af læskedrikke, vil emaljen helt kunne forsvinde, siger hun.

Problematisk

Ulla Pallesen har undersøgt Smilebrights produkt og kan konstatere, at blegemidlet berører tandkødet og let flyder ud af skinnen.

Således kan forbrugere også komme til at indtage geleen.

- Det er problematisk, når man ikke har tilstrækkeligt kendskab til produktets eventuelle bivirkninger på blødt væv, siger hun.

Når tandlæger bleger tænder, bruger de en skinne, der omslutter tænderne, så det blegende stof ikke er i berøring med tandkødet.

Lidt for smart

Ulla Pallesen ryster på hovedet over Smilebrights LED-lys, som hun betegner som en nytteløs gimmick.

- At lyset fra lamper skulle have en effekt til initiering af blegning, har flere undersøgelser vist ikke at være tilfældet, siger hun.

Se også: Klima-hykler: Så meget sviner Falktofts SUV

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Falktoft, Geggo og Cengiz.

Cengiz skriver i en mail, at han ikke ønsker at udtale sig.