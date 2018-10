Falsk Kim Larsen-hyldest cirkulerer: - Det er vildt irriterende

I disse dage bliver et uskarpt billede af et Norwegian-fly med Kim Larsens portræt på haleroret delt flittigt på sociale medier.

Norwegian har tradition for at hylde kendte personligheder inden for blandt andet musik, kunst og underholdning på deres fly, og mange glæder sig derfor over, at den netop afdøde nationalskjald har fundet vej til et af de rød/hvide fly.

Kim Larsen hyldes på et Norwegian-fly. Eller hvad? Foto: Facebook

Der er bare ét problem, indvender Norwegians kommunikationschef, Andreas Hjørnholm:

- Det er ikke ægte.

Hjørnholm er faktisk ikke spor begejstret for den ellers gratis omgang reklame, slår han fast, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg synes, det er vildt irriterende.

Han synes nemlig, det er alt for tæt på Kim Larsens død at begynde at tale om, hvorvidt sangeren skal indlemmes i gruppen af kendte kulturpersonligheder.

- Han er jo lige gået bort, så det er slet ikke dér, vi er endnu. Og jeg er sikker på, at det heller ikke er dér, Kim Larsens familie er, vurderer han.

Andreas Hjørnholm ved ikke, hvor billedet stammer fra, men har flere gange forsøgt at få folk, der har delt det på Facebook, til at fjerne det.

Mange tusinde danskere var på gaden i Aarhus, Odense og København fredag 5. oktober for at hylde sangeren, der blev 72 år. Foto: Ole Steen

Kommunikationschefen er dog ikke i tvivl om, at Kim Larsen på sigt kunne finde vej til Norwegians haleror.

- Kim Larsen har haft kæmpe betydning for Danmark og danskerne. Og den type mennesker, vi typisk sætter på vores haleror, er mennesker, der har gjort, at verdenen har forandret sig til det bedre, og det må man sige, at Kim Larsen har. Så derfor er han naturligvis en kandidat i fremtiden.

Blandt de danskere, der er portrætteret på Norwegians mere end 150 fly, finder man H.C. Andersen, Jørn Utzon, Asta Nielsen, Richard Møller Nielsen og Dirch Passer, så Larsen ville altså være en fornemt selskab som såkaldt 'halehelt'.

Der er da heller ingen tvivl om, at interessen for Kim Larsen er utrolig stor. Onsdag morgen kom det frem, at den legendariske sanger har slået alle rekorder på albumlisten. Senere samme dag blev det afsløret, at der er en erindringsbog på vej fra den ellers så private spillemand.

