Familie-drama: Tøftings stedsøn anklaget for vold

Tøffes 30-årige papsøn, Nick Tristan Nielsen, er tiltalt for at have truet og slået sin svoger i hovedet med metalgenstand

Tøfting-familien står midt i et voldsomt familiedrama, der til december får et retsligt efterspil.

Selv forholder den 51-årige tidligere landsholdsspiller sig tavs i sagen, der har delt familien i to fraktioner, men Stig Tøftings døtres, svigersøns og ekskones forklaringer over for Ekstra Bladet vidner om, at familien er dybt splittet.

Problemerne kulminerede tilbage i februar, hvor Stig Tøftings 30-årige stedsøn Nick Tristan Nielsen ifølge politiets anklage omkring klokken halv ti om aftenen overfaldt sin jævnaldrende svoger, Omaid Loqman Mahmoud og med en metalgenstand tildelte ham flere slag i hovedet og ansigtet.

Nick Tristan Nielsen er tiltalt efter straffelovens paragraf 245, der omhandler særlig rå, brutal eller farlig vold, og paragraf 266 om trusler.

Voldsparagraffen har en strafferamme på op til seks år.

Gennem sin advokat, den profilerede forsvarsadvokat Mette Grith Stage, nægter Nick Tristan Nielsen sig skyldig i den del af tiltalen, der handler om vold.

