Familie i sorg: - Vi troede ikke han kunne dø

Kjeld Wennick sov stille ind i hjemmet pinsedag omgivet af børn og børnebørn, der sendte ham godt afsted. Han blev 76 år.

Efter to og et halvt år tabte han desværre kampen til kræften. Ifølge Kjeld Wennicks søn Svend Wennick, fik han konstateret nyrekræft, der hurtigt spredte sig til resten af knoglerne.

- Kjeld var et ægte Mensch. Han var altid positiv, for ham fandtes der ikke problemer, kun udfordringer. Han løftede alle mennesker omkring sig, og kunne få alle til at gro. Han blinkede ikke en eneste gang, selvom han havde brækket ryggen og havde kræft i hele kroppen, siger sønnen Svend Wennick til Ekstra Bladet.

Kjeld Wennick blev tidligt introduceret til musikverdenen, da han i en alder af fire år begyndte at spille banjo. Derfra tog det hurtigt fart.

Han blev kendt som barnestjerne sammen med sin lillebror Jan Wennick i slutningen af 1950'erne. Duoen Jan & Kjeld, stor hittede i Tyskland og Holland med sangen 'Banjo Boy'.

Brødrene Jan og Kjeld Wennick blev i slutningen af 50'erne en populær drengeduo. Polfoto

Drømte om at blive manager

Senere skiftede han karriere og bevægede sig nu bag scenen.

I 70'erne blev han manager for musikgruppen 'Laid Back', og så begyndte den store succes. Hans vision var nemlig at løfte folk og efterlade dem et bedre sted, end hvor de var, da han mødte dem.

- Han havde nogle utrolig gode musikalske øre. Han drømte om at blive manager. Han breakede os, og vi breakede ham. Der blev grinet meget og arbejdet hårdt. Vi fik stor succes og millionerne begyndte at trille ind, siger John Guldberg fra musikgruppen 'Laid Back'.

I 1983 stiftede han pladeselskabet Mega Records, der står bag navne som Erann DD og verdensstjernerne Ace of Base.

- Jo større oddsene var for, at noget ikke kunne lykkes, jo større sandsynlighed var der for, at det lige netop var ham, der kom i mål, siger sønnen Ronnie Wennick.

Den hovedløse kærlighed til musik bragte Ace of Base på hitlisterne, og på et tidspunkt havde de verdens bedst solgte debutalbum.

Laid Back 1 af 2 Musikgruppen Laid Back, bestående af John Guldberg og Tim Stahl, tilbage i 1983. Foto: Kim Agersten/Polfoto. 2 af 2 Kjeld Wennick var den første manager for Laid Back tilbage i 1970'erne. Foto: Stine Bidstrup.

Han var et festfyrværkeri

Kjeld Wennick var elsket af mange, og gennem årene hjalp han flere musikere på vej. For en kort stund var han også manager for den danske rockmama Sanne Salomonsen.

- Han har været en meget vigtig karakter og profil på den danske- og internationale musikscene. Vi er mange, der kommer til at savne ham. Han var et festfyrværkeri af et menneske. Under hans sygdomsforløb besøgte jeg ham et par gange. Han beholdte sin livsgnist lige til sin død, siger Sanne Salomonsen til Ekstra Bladet.

Ifølge sønnerne havde han et udtryk, der hed 'Full speed. Love you all. Keep Smiling', hvilket også er teksten, der skal stå på hans gravsten.

Sanne Salomonsen var tætte venner med afdøde Kjeld Wennick. Foto: René Schütze

Kæmpede en brav kamp

Kræften var tæt på livet af Kjeld Wennick, der sidste år mistede sin højst elskede hustru, Tammy Wennick, til sygdommen.

Hun var hans et og alt, og sammen rejste de verden rundt for at finde et hospital, der kunne helbrede Tammy Wennick. Først der fandt de ud af, at Kjeld selv havde kræft.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kjeld Wennick efterlader et stort savn og mange minder hos mange i musikbranchen. Foto: Ole Henning Hansen

Sammen blev de indlagt på Bispebjerg Hospital. Efterfølgende kom han på hospice af to omgange, men kæmpede en brag kamp, fik rejst sig op og kom hjem.

- Han gik fra næsten at være død og fandt tilbage. Vi troede ikke, at han kunne dø, han vendte altid tilbage. Han formåede at vende udfordringerne til noget positivt siger, Svend Wennick.

Kjeld Wennick efterlader sig tre børn - Svend, Ronni og Sharon. Han bliver bisat på Mosaisk Begravelsesplads onsdag klokken 13.