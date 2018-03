Familien afslører: Sådan går det med kræftsyg Kim Larsen

Det går fremad dag for dag for Kim Larsen, der ifølge familien sidder i hjemmet og skriver tekster på livet løs

Den danske nationalskjald Kim Larsen har det godt, og lægerne er optimistiske.

Det blev slået fast med syvtommersøm, da en smilende hustru Liselotte Kløvborg akkompagneret af parrets to sønner, Hjalmar og Lui, torsdag aften troppede op på den røde løber til gallapremieren på musicalen ’Midt om natten’ i Tivolis koncertsal.

– Behandlingen er stadig i gang, men det går rigtig fint. Jeg var ved at sige, at han aldrig har haft det bedre, men det har han selvfølgelig, lød det fra Liselotte Kløvborg, der blev suppleret af sønnen Hjalmar, som ligesom sin far også er musiker.

– Selvfølgelig er det altid et chok, og man er virkelig ked af det, når det sker. Men heldigvis er alt meget, meget positivt, og alt går i den rigtige retning. Han er frisk og glad, så alle er egentlig ved godt mod. Han har det godt, understregede han.

Lui Larsen, Liselotte Kløvborg og Hjalmar Larsen. Foto: Mogens Flindt

Skriver på livet løs

Kim Larsens tilhængere fik et chok, da det 3. januar kom frem, at den 72-årige nationalskjald har prostatakræft. Han var ikke selv dukket op i Tivoli, men familien lod vide, at den produktive hitmager ikke ligger på den lade side.

– Han er frisk og sidder og skriver tekster på livet løs. Han er selvfølgelig derhjemme, og det har han været hele tiden bortset fra, da vi blev indlagt, forklarede Liselotte Kløvborg og tilføjede.

– Lægerne er glade, og vi har nogle rigtig søde læger. Han er ikke besværlig. Han er sej og tager det i stiv arm.

Liselotte Kløvborg ønskede ikke at fortælle, hvordan Kim Larsen fandt ud af, at han havde fået kræft, men forklarer, at man fik foretaget nogle prøver ’og sådan noget’.

Sønnen Hjalmar Larsen er selv musiker og ligner sin far ganske meget. Foto: Mogens Flindt

Klar til sommerturné

Larsen har en stor sommerturné planlagt, som begynder til juni. Og selv om sangeren blev ramt af kræft for blot nogle måneder siden, så er der ingen fare for, at han ikke når at blive klar til at tage på turné, understregede fruen.

– Han bliver klar. Det er jeg fuldstændigt sikker på. Han spiller allerede på livet løs derhjemme, sagde Liselotte Kløvborg.

Samme besked lød fra Hjalmar Larsen.

– Ja, han har næsten skrevet en hel plade, så alt er, som det plejer at være. Han glæder sig bare til at komme ud og spille igen.