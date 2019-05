Familien Kjærs farvel: - Det er hårdt og det gør ondt

Susan Astani-Kjær medgiver, at de måske kunne have undgået farcen, der driver dem ud af Rudersdal

Christian Kjær og hans familie ser ud til at være færdige med Rudersdal Kommune nord for hovedstaden.

Tidligere i dag annoncerede liebhavermægleren Ole Lindgreen på sin hjemmeside, at han har familiens bolig, Sandbjerggård, til salg.

Der er ikke tale om småpenge her - prisen er 70 millioner kroner.

Til gengæld får den pengestærke køber en bolig i flere planer med 13 værelser fordelt på over 500 kvadratmeter, 37 hektar land og en ridebane.

Christian Kjær og Susan Astani på vej til U2-koncert. Foto: Claus Bonnerup

Smertefuldt farvel

Familien Kjær havde tidligere varslet med, at de ville forlade velhaverkommunen.

Det skyldes, at Christian Kjær mener, at han tidligere i år fejlagtigt blev dømt i byretten for at have ramt en trafikofficial med lav fart med sin bil.

I en sms-korrespondence med Ekstra Bladet udtaler Christian Kjærs hustru, Susan Astani-Kjær, at afskeden med Sandbjerggård er sørgmodig.

- Hvordan føles det at sætte huset til salg?

’Det er hårdt, og det gør ondt på os alle sammen. Sandbjerggård er barndomshjem for alle Christians børn.’

'Det er også barndomshjem for mine børn. Sam var godt nok 15 år gammel, men Stella var kun tre år, og Leon var halvandet år, da jeg mødte Christian.'

Christian Kjær med Susan Astani til dronning Margrethes 70 års fødselsdag på Fredensborg Slot. Foto: Michael Medgyesi

Svindel og chikane

- Hvor vil I flytte hen?

'Det vil vi holde for os selv.'

- Hvordan kæder I Rudersdal sammen med retssagen?

'Flere naboer og beboere i området har ringet til os og ønsket at være vidner i sagen.'

'De oplyste os, at de blev direkte chikaneret og svindlet af de to vagter, da de skulle køre hjem til dem selv, men dommeren nægtede os den mulighed at bruge vidner!'

Christian Kjær og Susan Astani i Tivoli i København. Foto: Bo Nymann

Væk fra janteloven

- Så det handler om at komme væk fra de to trafikofficials?

'Nej, det er helheden.'

'Det handler om at komme væk fra janteloven og dem, som støtter janteloven.'

- Kunne I have undgået sagen, hvis Christian havde fulgt trafikofficialsenes anvisninger?

'Måske! Hvis han havde udsat sig selv og de andre for livsfare ved at bakke uden udsyn ud af et sving ved en tilkørsel til motorvej,' skriver hun.