Familien siger nej

Planerne om at opkalde en plads på Christianshavn efter den afdøde nationalskjald er blevet skrottet.

Det skriver TV2 Lorry.

Gruppeformanden for de konservative i Københavns Borgerrepræsentation og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Næsager, fortæller, at Kim Larsens familie har frabedt sig den ellers velmente gestus.

- Familien har oplyst i en mail til Teknik- og Miljøudvalget, at de ikke bakker om at opkalde en plads efter Kim Larsen, siger han.

Årsagen til afvisningen skal angiveligt findes i, at Kim Larsen ikke selv ønskede at få opkaldt en plads efter sig.

Socialdemokratiets Lars Weiss, der sidder i Vejnavnenævnet og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, siger, at man ikke skal forvente, at der bliver arbejdet på at finde et alternativ til den 750 kvadratmeter store plads på Christianshavn, som skulle opkaldes efter Larsen.

- Nævnets sekretariat sender en venlig mail til familien, at vi respekterer deres ønsker, og at planerne om at navngive en plads efter Kim Larsen hermed bliver skrinlagt.

- Som jeg læser den her mail nu, så betyder det, at familien ikke ønsker at få opkaldt noget som helst efter Kim Larsen, siger Lars Weiss.

Det var Kim Larsens mangeårige impresario, Jørn Jeppesen, der i en mail på vegne af familien takkede nej.

- Vi beder på det bestemteste, at planerne skrinlægges, og vi beder jer bekræfte dette, fortæller Lars Weiss om ordlyden i mailen.