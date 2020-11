Fandt Gud efter ulykke: - Jeg kunne have været død

Med tanke på fotos af den forulykkede bil, er der ikke langt til Sigurd Barretts kommentar:

– Jeg kunne have været død. Politiet sagde bagefter, at det var et mirakel, at jeg slap fra den ulykke i live. Gud ønskede ikke, at jeg skulle dø lige dér.

Sigurd Barrett mener, at Gud holdt hånden over ham, da han i 2015 forulykkede i Jylland. Foto: LLN-press

– Derfor holdt han hånden over mig.

Det var ikke første gang, 53-årige Sigurd havde brug for sin tro – for Gud.

– Min tro er en mental vuggegave. Igennem hele min opvækst har jeg bedt fadervor hver dag, og i barndomshjemmet var det især min mor, der var troende, forklarer Sigurd og tilføjer, at han har brugt en del krudt på at fatte, at fortællingerne i Bibelhistorien skal forstås billedligt og ikke bogstaveligt.

En ny dag er ingen selvfølge Sigurd Barrett udgav i 2010 en børnebibel. Den har til dato solgt flere end 300.000 eksemplarer, og det vidner ifølge Sigurd om et grundliggende ønske om at kunne tale med sine børn om de åndelige ting - i børnehøjde. - Bibelen er på mange måder lige som en brugsvejledning, så man får støtte til at bygge det enorme Lego-hus, som livet er. - Det er kæmpestort, og jeg bliver helt rørt, når jeg tænker på, at jeg har været med til at bidrage til denne formidling. Hjemme i Barrett-familien har alle børn bedt fadervor. De store teenagere har lagt det lidt på hylden - det gjorde Sigurd i øvrigt også i den alder - men for husets far har det været vigtigt at gøre børnene begribeligt, at man ikke behøver at sidde i kirken for at bede til Gud. - Mit budskab er: Der er noget, der er større end mig. Hver morgen er en ny dag, og den er ingen selvfølge. - Derfor skal jeg ikke tro, at jeg er noget særligt, og at mit liv har større værdi end andres. Vis mere Luk

Igennem hele min opvækst har jeg bedt fadervor hver dag, forklarer Sigurd Barrett. Foto. Jonas Olufson

– En ting er dog gennemgående for min opfattelse af troen, og det er det dobbelte kærlighedsbudskab, for på den ene side skal jeg elske Herren, min Gud. Og på den anden side skal jeg elske min næste som mig selv.

– Det er budskaber, jeg kan forholde mig til, for det indebærer, at det ikke er mig – Sigurd, enebarnet fra Viborg – der er universets centrum.

Når troen misbruges På mange måder glædes Sigurd Barrett over, at der i samfundet er en voksende interesse for åndelighed. Flere og flere spørger sig selv, hvad meningen med det hele er, og hvem vi selv er. - Ikke mindst i år, hvor coronaen hærger og har revet de fleste af os ud af den tryghed, vi sædvanligvis omgiver os med, påpeger han og tilføjer: - Det har givet en mental efterspørgsel på, hvad vores etik og eksistensberettigelse er. Ondt og godt

Hvis der er noget, som kan gøre Sigurd vred, så er det, når nogen kan finde på at misbruge troen til at slå ihjel. Og her er det uden betydning, hvilken tro de bekender sig til. - For eksempel har man jo i kristendommen set eksempler på misbrug af Det Gamle Testamente. - Her findes en uendelig række af fantastiske røverhistorier, som dybest set intet har at gøre med det budskab, som Jesus står for. - Men fælles for alle dem, der i mine øjne misbruger troen, er, at de gode kun er dem, de er helt enige med, og de onde dem, man må drukne. - Jeg tænker, at disse mennesker ikke har forstået ret meget, for iboende i os alle er både noget godt og noget ondt. - Sådan er mennesker indrettet. - Det betyder ikke, at man skal ligge under for ondskab - jeg kan ikke acceptere ondskab, siger han med tårer i øjnene. - Men det betyder, at ikke ret meget er enten sort eller hvidt. De ti bud

Ifølge Sigurd er de ti bud knaldgode leveregler. - Det var lidt af en genistreg, da disse menneskelige færdselsregler blev opfundet, selvom de også har været udsat for misbrug undervejs. Men generelt er det naturligt, at man ikke må slå ihjel, at man ikke må stjæle, og at man ikke må vidne falsk - for nu at nævne noget. Vis mere Luk

Et vægtigere tegn fra Gud kan man ikke få. Det gjorde mig stærk og glad – og ikke mindst rolig, mener Sigurd Barrett. Foto: Jonas Olufson

Han mener, at kærlighedsbudskabet giver os pligt til at være noget for vores medmennesker, og han påpeger, at det kan ses i korset, hvor den lange lodrette linje er forbindelsen til Gud, mens den vandrette linje er vores medmenneskelige forhold.

– De to vigtigste ting i troslæren er i min optik ydmyghed og menneskelighed, understreger han.

Sigurd barretts sorg ved forældrenes død var så stor, at han faktisk blev sur på Gud. Foto: Jonas Olufson

Det gjorde ondt

Sigurd medgiver, at han oftest har mest brug for sin tro, når han er på spanden.

– En enkelt gang var jeg så udfordret, at jeg satte mig ned og bad Gud om et bevis på, at han var der og ville passe på mig. Det var, da mine forældre i 2002 døde med fem ugers mellemrum. Min far døde af svær sygdom, og min mor altså de få uger senere. Det var en meget hård sommer. De var min eneste familie. De eneste mennesker, som jeg havde en historie med. De var min barndoms- og opvæksthistorie. Det gjorde virkelig ondt, da de gik bort.

Sorgen var så stor, at Sigurd faktisk blev sur på Gud.

– Jeg tænkte, at det kunne Gud ikke være bekendt. Og efter at have tumlet lidt med det, gik jeg ind på en kirkegård – nok fordi jeg tænkte, at ud over kirker måtte kirkegårde være det nærmeste sted at nå Gud – og så sendte jeg en bøn op om at få Gud i tale. Min intention var helt klart at holde Vor Herre op på, at han så at sige på urimelig vis havde frataget mig begge mine forældre.

Sigurd foldede hænderne og kiggede op.

– Sig mig, spurgte jeg.

– Er de oppe hos dig, eller er det hele bluff?

Jeg satte mig ned og bad Gud om et bevis på, at han var der og ville passe på mig, fortæller Siigurd Bsrrett. Foto: Jonas Olufson

Tro og tryghed Nye tal fra Københavns Stift viser, at der igennem de seneste ti år har været en støt stigning i antallet af kirkegængere. Alene fra 2013 til 2018 var stigningen godt 240.000 – fra 1.761.933 til 2.001.498. Samme udvikling gør sig gældende i andre dele af landet. Ifølge sognepræst Flemming Pless har der i de senere år været stor spirituel søgning. Flere og flere har brug for en åndelig dimension i hverdagen: – Der er megen utryghed. Det handler om klimaet, ufred i verden, stress og personlig kaos – for nu at nævne noget. Tro er ikke længere et fyord, men for flere og flere en væsentlig del af livet, mener Pless. Vis mere Luk

Tvivl forsvandt

Nu skete der så noget, som Sigurd godt ved kan få ikke-troende til at trække på smilebåndet, men netop som hans spørgsmål var formuleret, skilte de grå skyer sig, og solen strålede i en bane ned på kirkegården.

– Det var ganske enkelt det tegn, jeg havde bedt om. Chefen selv tændte den store lampe og satte spotlight på kirkegården, hvor jeg stod med al min sorg. Det blæste al min tvivl væk, og jeg kan forsikre om, at jeg ikke har tvivlet et sekund siden. Et vægtigere tegn fra Gud kan man ikke få. Det gjorde mig stærk og glad – og ikke mindst rolig.

