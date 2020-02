Fandt hinanden på tv: Nu afslører TV2-par stor nyhed

Thomas Bartram medvirkede i 2018-udgaven af 'Landmand søger kærlighed', og for hans vedkommende levede programmet i den grad op til navnet.

Her mødte han nemlig Nicoline, som i foråret 2019 tog hans efternavn, da de blev gift, og for få dage siden tog parret så endnu et stort skridt sammen.

Onsdag 29. januar fødte Nicoline parrets første barn, en sund og rask pige, som har fået navnet Marie. Det skriver BILLED-BLADET, og over for Ekstra Bladet bekræfter Thomas Bertram de glædelige nyheder.

- Det er dejligt at være blevet far. Det har jeg glædet mig til, jubler den nybagte far i telefonen.

Landmanden, som fylder 30 til marts, fortæller, at fødslen gik godt, selvom datteren kom til verden ved hjælp af et kejsersnit, som ikke var planlagt.

Se også: Vilde kæresterygter: Nu taler Gunnvør

Marie vejede 4130 gram, da hun kom til verden. Foto: Privat

'Det har været lidt hårdt'

Parret måtte efter fødslen tilbringe nogle dage på hospitalet, men lørdag kom de hjem og kunne for alvor sætte gang i livet som forældre.

- Jeg kan mærke, at vi lige skal lidt ovenpå igen. Det har været lidt hårdt, for vi har lige haft lidt mælk, der skulle falde til. Men ellers er det gået godt. Der er fint liv i barnet, og vi er hjemme igen, fortæller Thomas.

- Nicoline synes også, at det har været hårdt, for vi har døjet lidt med, at hende Marie har været noget sulten. Så vi har ikke altid fået en god nattesøvn, siger landmanden, som understreger, at de er ved godt mod omkring fremtid.

Se også: Tv-landmand har fundet kærligheden

Det er blandt andet ved hjælp af Nicolines gode forberedelse, at tv-parret fandt frem til navnet Marie.

- Nicoline havde en lang navneliste, da hun mødte mig, og så har vi udvalgt det ud fra de gode navne. Hun var vældig godt forberedt, siger Thomas med et grin.

Flere børn i fremtiden

Selvom parret endnu ikke har kunnet fejre to år som kærester, kan de altså alligevel kalde sig både ægtefolk og forældre.

- Så nu skal vi bare nyde livet, og så må vi se, hvornår vi skal have endnu en, siger Thomas.

- Så det er ikke planen, at Marie skal være enebarn?

- Nej, så deprimerede er vi ikke, griner landmanden.

Se også: Søgte kærlighed: Nu har han fundet den