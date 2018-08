Fandt kærligheden i TV2-program: Nu tager kendispar STORT skridt

Det opstod sød musik mellem skuespilleren Mille Funk og Mathias Käki, da de i 2016 dannede par i 'Vild med dans'.

Kærligheden mellem de to er bestemt ikke blevet mindre, siden kameraerne blev slukket, og parret har nu valgt at tage næste skridt i deres forhold og flytte sammen.

Det afslører Mille Funk torsdag på sin Instagram.

'For tiden er mit smil lige så stort som på det her billede. Har det enormt sjovt i dansesalen OG.. så er ham her også flyttet ind hos mig', skriver hun af et billede af sig selv og en storsmilende Mathias Käki.

Til Ekstra Bladet fortæller Mathias Käki, at parret glæder sig til at flytte sammen.

- Vi har bare lyst til, at det skal være nu. Vi bruger alligevel så meget tid sammen, og nu får Mille jo travlt med 'Vild med dans' og jeg selv med 'Skam', så på den måde passer det rigtig godt, at vi så får et fælles hjem. Nu har vi jo også fundet ud af, at vi godt kan finde ud af at være kærester, når vi bor hver for sig, men det kan vi jo ikke resten af livet, så nu skulle det være, siger han.

Parret glæder sig til at flytte sammen. De mødte hinanden i 2016, hvor de dannede par i 'Vild med dans'. Foto: Stine Tidsvilde

Gik fra kæresten

I januar sidste år gik Mille Funk og hendes daværende kæreste gennem otte år fra hinanden, og i april samme år bekræftede 'Vild med dans'-parret altså, at de nu datede, efter mange rygter havde svirret om, at de to havde et godt øje til hinanden.

Til Ekstra Bladet fortalte Mathias Käki i den forbindelse, at de var meget glade for hinanden.

- Det er ikke så kompliceret. Vi er glade for hinanden og nu er vi kærester.

Her fortalte han også, at han på intet tidspunkt havde været i tvivl om, at han gerne ville være sammen med sin smukke dansepartner.

- Det har nok mest været svært for Mille, for jeg har slet ikke været i tvivl på noget tidspunkt, fortalte Mathias Käki.

Ifølge Mathias Käki tog det da også et stykke tid at få Mille Funk på krogen.

- Jeg har været en gentleman, charmerende og egentlig bare mest af alt været vedholdende. I sidste ende var der så gevinst, og nu er vi sammen.

Mille Funk er snart aktuel i 'Vild med dans', som har premiere på TV2 7. september. Her skal hun danse sammen med Esben Dalgaard. Mathias Käki er samtidig i fuld gang med forberedelserne til teaterstykket 'Skam 2', som spilles på Aveny-T.