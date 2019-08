Fandt sin udkårne: Nu venter de barn

Thomas Bertrams drøm om at stifte en familie går i opfyldelse, i takt med at fosteret gror

Thomas Bertram søgte kærligheden og fandt den.

Siden sin medvirken i ’Landmand søger kærlighed’ sidste år er han ikke kun blevet gift med sin udkårne. Ægteparret venter også barn.

Det skriver TV2.

Thomas og Nicoline Bertram, der mødte hinanden i programmet, er lykkelige over at være vordende forældre, men kommer ikke til at kende til kønnet før tid.

- Køn betyder ikke noget.

- Jeg glæder mig bare til at få et barn, der kan komme ud og passe grise, siger Thomas Bertram.

Mit nye hjem

Ægteparret bor på Thomas Bertrams gård i Jerslev ved nordjyske Brønderslev.

- Jeg føler, at det er mit hjem, og jeg savner ikke der, hvor jeg boede før, siger Nicoline Bertram.

Sjællænderen boede i Holbæk, før hun faldt for Thomas Bertram, og arbejder nu på et plejecenter i Brønderslev.

Som jeg plejer

Graviditeten forvolder Nicoline Bertram ingen smerter.

- Jeg har det, som jeg plejer at have det. Jeg har ikke kvalme eller ondt nogen steder eller bækkenløsning.

- Jeg kan passe mit arbejde, som jeg plejer, siger hun.

Thomas Bertram er endnu en bonde i 'Landmand søger kærlighed', der har held i sprøjten.

Både Vibeke Dysted og Michael Hansen og Anders Poulsen og Cecilie Kjædegaard venter sig eller har fået barn.